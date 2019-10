Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Hyperion, ο αινιγματικός Γάλλος DJ/παραγωγός Gesaffelstein, μας ξαφνιάζει ευχάριστα με την ξαφνική κυκλοφορία του νέου του EP, «NOVO SONIC SYSTEM».

Το «NOVO SONIC SYSTEM» είναι επιθετικό, σκοτεινό, γρήγορο, χαοτικό, μερικές φορές λίγο θορυβώδη, απολαυστικό! Έξι τραγούδια συνολικής διάρκειας 16 λεπτών με τα οποία ο Γάλλος καλλιτέχνης επιστρέφει στις ιδιαίτερες techno ρίζες του.

Αν και σύντομο, μόνο το «Dance X» ξεπερνάει τα τρία λεπτά πράγμα ασυνήθιστο για techno κομμάτι, το EP σίγουρα θα ενθουσιάσει τους φανατικούς φίλους του Gesaffelstein που μπορεί να απογοητεύτηκαν από την πιο pop προσέγγιση του Hyperion, από το οποίο ξεχώρισε το «Lost In The Fire» με τον The Weeknd .

Δεν θα σας κουράσω με περισσότερα. Ακούστε το!