Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας κήρυξε περίοδο εθνικού πένθους μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Πολυάριθμες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την K-pop σκηνή καθώς και οι νέες μουσικές κυκλοφορίες ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν μετά την εθνική τραγωδία στη Νότια Κορέα, όπου περισσότεροι από 150 άνθρωποι, μέχρι στιγμής, έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν στη γειτονιά Itaewon της Σεούλ το Σάββατο 29 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Halloween.

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκιόλ, κήρυξε περίοδο εθνικού πένθους μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 26 ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων δύο Αμερικανοί πολίτες, είναι μεταξύ των νεκρών. Περισσότερες από δώδεκα πρεσβείες σε όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν θύματα από τη χώρα τους ανάμεσα στους νεκρούς.

Η τραγωδία σημειώθηκε στη συνοικία Itaewon που αποτελεί προορισμό της νυχτερινής διασκέδασης. Μάρτυρες λένε ότι ο κόσμος ήταν ασφυκτικά στριμωγμένος σε στενούς δρόμους.

Μετά την τραγωδία, η κορεατική pop βιομηχανία προχώρησε την ακύρωση αρκετών προγραμματισμένων εκδηλώσεων και την αναβολή των επερχόμενων μουσικών κυκλοφοριών.

Καλλιτέχνες όπως οι BTS, Roy Kim, fromis_9, Oh My Girl, Tomorrow X Together, Stray Kids, Park Jihoon, The Boyz, Yuju, DKZ, Wonho, ENHYPEN, StayC, aespa, P1Harmony, CRAVITY, EPEX, Kwon Eunbi, Kep1er και άλλοι ανακοίνωσαν την αναβολή ή την ακύρωση τηλεοπτικών εμφανίσεων, εκδηλώσεων θαυμαστών, ζωντανών μεταδόσεων, πρεμιέρας βίντεο, streaming parties, αποκαλύψεων φωτογραφιών και άλλων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες είχαν ως αφορμή το Halloween.

Επιπλέον ακυρώθηκε η συναυλία Busan One Asia Festival 2022 που ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Οκτωβρίου και στην οποία θα συμμετείχαν καλλιτέχνες όπως οι Brave Girls, Golden Child, MAMAMOO, Pentagon, (G)I-DLE, AB6IX, WEi και LE SSERAFIM.

Η SM Entertainment, η εταιρεία στην οποία ανήκουν καλλιτέχνες όπως οι Super Junior, Girls’ Generation, Red Velvet, NCT και aespa, διέγραψε όλες τις ανακοινώσεις της σχετικά με το πάρτι «SMTOWN WONDERLAND 2022» για το Halloween, που ήταν προγραμματισμένο για τις 30 Οκτωβρίου και θα περιλάμβανε ένα live streaming και εμφανίσεις των μασκαρεμένων καλλιτεχνών της στο κόκκινο χαλί.

Επίσης, αναβλήθηκαν οι νέες μουσικές κυκλοφορίες από πολλούς αστέρες της K-pop.

Μεταξύ αυτών το νέο EP «Loner» του Yong Junhyung (θα κυκλοφορούσε στις 30 Οκτωβρίου), το νέο single «Stay With Me» του γυναικείου συγκροτήματος IRRIS και η νέα μουσική του γυναικείου συγκροτήματος CRAXY (θα κυκλοφορούσαν στις 31 Οκτωβρίου) και το νέο EP με τίτλο «Last Scene» του Chen από το boy band EXO (θα κυκλοφορούσε στις 30 Οκτωβρίου).

Ακόμη, αναβλήθηκε η κυκλοφορία του ολοκληρωμένου άλμπουμ «Villain: The End» από το boy band DRIPPIN (1 Νοεμβρίου), του νέου EP με διασκευές από την Jeong Eunji του girl group Apink (2 Νοεμβρίου) και του νέου EP με τίτλο «Overload» από το K-pop-rock συγκρότημα Xdinary Heroes (4 Νοεμβρίου).

Το εβδομαδιαίο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα K-pop «Inkigayo», το οποίο προβάλλεται στο δημόσιο κανάλι SBS της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή 30 Οκτωβρίου. Το «The Show», το οποίο προβάλλεται στο καλωδιακό κανάλι SBS M, ανακοίνωσε επίσης ότι ακύρωσε την επικείμενη εκπομπή της 1ης Νοεμβρίου.

Η YG Entertainment, στην οποία ανήκουν ονόματα όπως οι BLACKPINK, BIGBANG, WINNER, AKMU, και TREASURE, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναβάλει προσωρινά την προώθηση και τις κυκλοφορίες περιεχομένου των καλλιτεχνών της.

Η HYBE, στην οποία ανήκουν καλλιτέχνες όπως οι BTS, Tomorrow X Together, SEVENTEEN, Zico και NewJeans, ανέβαλε το «HYBE BRIEFING WITH THE COMMUNITY ” που ήταν προγραμματισμένο για τις 4 Νοεμβρίου.