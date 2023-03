Οι Nothing But Thieves κυκλοφορούν το νέο single «Welcome To The DCC»

Το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Nothing But Thieves.

Οι Nothing But Thieves επιστρέφουν με το νέο single και music video «Welcome To The DCC».

Το τραγούδι είναι προάγγελος του τέταρτου άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος, με τίτλο «Dead Club City», που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου.

Οξυδερκείς στίχοι, άφθονος πειραματισμός και συνεχής εξέλιξη – αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας των Nothing But Thieves. Ακριβώς σύμφωνα με τον τίτλο του, το «Welcome To The Dcc» αποτελεί εισαγωγή στον κόσμο του «DCC» – ή αλλιώς «Dead Club City».

Το «Welcome To The Dcc», ένα rock τραγούδι με μια πειραματική funk πινελιά και επιρροές από τα ’80s, έχει έναν ελαφρώς διαφορετικό ήχο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει το συγκρότημα των Nothing But Thieves. Η αρχική ένταση εξελίσσεται στον αισιόδοξο ήχο των synths και σε ένα δυνατό ρεφρέν.

Το ομώνυμο τραγούδι του «Dead Club City» είναι ένα κλαμπ σε μέγεθος πόλης.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 τραγούδια και αποτελείται από διάφορους χαρακτήρες και γεγονότα μέσα και γύρω από την πόλη. Είναι το «DCC» μια κοινή συνείδηση; Ένας άλλος πλανήτης; Η ερημιά; Ένας παράδεισος; Ή μήπως κάτι εντελώς διαφορετικό;

Τα θέματα που εξετάζουν οι Nothing But Thieves – όπως η διαφήμιση, η ενότητα, η κουλτούρα του διαδικτύου, η μουσική βιομηχανία, η ηλικία και η πολιτική, καθώς και η φυγή από την πραγματικότητα και η αλλαγή – υπογραμμίζονται από την αποξένωση και το προνόμιο της εισόδου μόνο για τα μέλη.

Καλώς ήρθατε στο «Dead Club City» – το νέο κεφάλαιο των Nothing But Thieves.

Τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά συναρπαστικά για τους Nothing But Thieves.

Έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams και 250 εκατομμύρια προβολές.

Επίσης, έχουν αποκτήσει ένα πιστό κοινό με τον επιδραστικό alt-rock ήχο τους.

Το 2021 και το 2022, οι Nothing But Thieves περιόδευσαν σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο έδωσαν τις μεγαλύτερες συναυλίες τους μέχρι σήμερα στο The O2 του Λονδίνου και στο Ziggo Dome του Άμστερνταμ, αλλά συνόδευσαν και τους Rolling Stones στη Λιόν.

Τον Ιούνιο, οι Nothing But Thieves θα είναι επικεφαλής του Open’er Festiv. Επιπλέον, μόλις ανακοίνωσαν μια νέα περιοδεία στην Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική

Οι Nothing But Thieves αποτελούνται από τους Conor Mason (φωνητικά, κιθάρες), Joe Langridge-Brown (κιθάρες), Dominic Craik (κιθάρες, πλήκτρα), Philip Blake (μπάσο) και James Price (ντράμς).