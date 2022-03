Τα δύο τελευταία άλμπουμ των Nothing But Thieves σε μία κοινή έκδοση.

Μετά τις κυκλοφορίες των δίσκων «Moral Panic» και «Moral Panic II» τα προηγούμενα δύο χρόνια, το πενταμελές συγκρότημα Nothing But Thieves ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει αυτά τα δύο άλμπουμ σε φυσική μορφή βινυλίου υπό τον τίτλο «Moral Panic: The Complete Edition» στις 22 Απριλίου.

Το «Moral Panic II» διαδέχθηκε το επιτυχημένο τρίτο άλμπουμ τους «Moral Panic», το οποίο έφτασε στο Νο. 3 των βρετανικών charts, με τις δύο κυκλοφορίες να μοιράζονται κοινά στοιχεία στους στίχους και στη θεματολογία τους.

Δύο άλμπουμ εμποτισμένα με συναίσθημα, θυμό και ελπίδα, με τα τραγούδια να αναφέρονται σε θέματα που κυριαρχούν στη σημερινή κοινωνία. Γράφτηκαν ξεχωριστά, αλλά το συγκρότημα θεώρησε ότι πρέπει να τα απολαύσει ο κόσμος ως ένα ενιαίο project.

Τα δύο άλμπουμ είναι διαθέσιμα ψηφιακά ως μία κυκλοφορία, αλλά τον Απρίλιο, θα κυκλοφορήσουν σε φυσική μορφή ως βινύλιο, το οποίο θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια και θα έχει τον τίτλο «Moral Panic: The Complete Edition».

Το EP «Moral Panic II» περιλαμβάνει πέντε νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των singles «Futureproof» και «Miracle, Baby», τα οποία διαδέχτηκαν τα singles «Is Everybody Going Crazy?», «Real Love Song», «Phobia» και «Impossible» του «Moral Panic».

Το «Moral Panic» έχει συγκεντρώσει 102 εκατομμύρια streams και έχει λάβει την υποστήριξη του BBC Radio 1, του Virgin Radio και του Radio X, ενώ οι Nothing But Thieves έλαβαν το βραβείο για τον Καλύτερο Indie Καλλιτέχνη στα The Global Awards 2021.

Το «Moral Panic» ακολούθησε το EP «What Did You Think When You Made Me This Way» του 2018, το επιτυχημένο άλμπουμ «Broken Machine» του 2017, το οποίο ανέβηκε στο Νο. 2 των βρετανικών charts και το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ «Nothing But Thieves».

:: Vinyl lovers, you'll soon be able to get your hands on that sweet sweet NBT wax. Moral Panic : The Complete Edition – PreOrder now, orders ship April 22nd https://t.co/u9yq7n35Hl :: pic.twitter.com/SdsdiArrIZ — Nothing But Thieves (@NBThieves) March 18, 2022

Τα τελευταία χρόνια ήταν εκπληκτικά για τους Nothing But Thieves.

Έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις 1 εκατομμυρίου albums και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 160 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, γνωρίζοντας επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Έχουν αποκτήσει ένα πολύ φανατικό κοινό για τον alt rock ήχο τους και έχουν γίνει ένα από τα πιο σημαντικά rock συγκροτήματα στον πλανήτη.

Οι Nothing But Thieves κατάφεραν να κάνουν περιοδεία για το «Moral Panic» και το «Moral Panic II» το περασμένο φθινόπωρο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας τους μέχρι σήμερα στο O2 Arena του Λονδίνου.

Το συγκρότημα ετοιμάζεται να ξεκινήσει στο Παρίσι από τις 26 Μαρτίου τις 22 προγραμματισμένες συναυλίες τους στην Ευρώπη.

Στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται μία συναυλία στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του «Ejekt Festival» στο πλευρό των Muse.

Με τη φήμη που έχουν κερδίσει για τις δυναμικές, παθιασμένες και απεριόριστες ζωντανές εμφανίσεις τους, αυτή θα είναι μία βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.