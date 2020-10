«Moral Panic»: Το τρίτο άλμπουμ των Nothing But Thieves κυκλοφορεί

Το νέο άλμπουμ των Nothing But Thieves είναι μία συναισθηματική έκρηξη.

Το πενταμελές συγκρότημα από την Νότια Αγγλία των Nothing But Thieves κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ του, με τίτλο «Moral Panic», που περιλαμβάνει τα singles «Is Everybody Going Crazy?», «Real Love Song» και «Impossible».

Παρόλο που γράφτηκε πριν τα τωρινά γεγονότα, ο δίσκος είναι περίεργος έντονα συνδεδεμένος με την ζωή που ζούμε σήμερα.

Όπως εξηγεί και ο ειλικρινής τίτλος του, είναι μία οδυνηρή ηθική κατακραυγή για τον κόσμο που έχει κατακτηθεί από το συναίσθημα, τον θυμό, μα πάνω από όλα την ελπίδα. Με θέματα που αντικατοπτρίζουν την σημερινή εικόνα της κοινωνίας, στιχουργικά αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή, το άγχος γύρω από τα social media, το πολιτικό χάος και την γενικότερη διάθεση για αποσύνθεση και για τάσεις φυγής.

Μουσικά, είναι μία συναισθηματική έκρηξη, με δυναμικά τραγούδια από τους Nothing But Thieves όπως το «Unperson», το «Is Everybody going Crazy?» και το «Can You Afford To Be An Individual?», αλλά και πιο soft στιγμές μέσα από το συναίσθημα των «Moral Panic» και «Free If We Want It». Τα δύο αντίθετα συνδέονται τέλεια με τα τραγούδια «Moral Panic» και «Before We Drift Away».

Το συγκρότημα δήλωσε: «Το “Moral Panic” ήταν μία δύσκολη διαδικασία κάποιες στιγμές. Πολλοί θα έλεγαν ότι είναι ένας πολιτικός δίσκος, παρόλο που η πρόθεση μας δεν ήταν να δημιουργήσουμε άμεσα αυτό. Το άλμπουμ υπογραμμίζει τα αποτελέσματα που έχουν οι πιέσεις του σύγχρονου κόσμου και η εποχή της πληροφορίας επάνω μας. Μιλάει για τους ανθρώπους».

«Τα τραγούδια βρίσκονται ανάμεσα στην οργή και στην παραίτηση. Λυπόμαστε ο ένας τον άλλο συνέχεια. Οι φόβοι μας χρησιμοποιούνται εναντίον μας για να βγάζουν κάποιοι κέρδος. Το σύγχρονο debate μάς καλεί να υποθέσουμε πως όποιος διαφωνεί μαζί μας για το οτιδήποτε έχει μία οπτική τελείως αντίθετη με την δικιά μας. Η αλήθεια μου δεν είναι η αλήθεια σου και η δικιά σου αλήθεια σε κάνει χαζό», συνέχισαν οι Nothing But Thieves.

«Υπάρχουμε σε διαδικτυακές φυλές. Μερικές φορές, μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε την μέρα. Μερικές φορές είναι επειδή μας αρέσει να προκαλούμε πόνο. Που μπορούμε να βρούμε ελπίδα και ανακούφιση; Έχουμε ακόμα επιλογή; Μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε δικιά μας προσωπικότητα», τόνισε το συγκρότημα.

«Η δημιουργία του άλμπουμ ήταν μία πολύ καθαρτική εμπειρία. Ελπίζουμε να είναι καθαρτική και η ακρόασή του».

Σε παραγωγή του Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), το «Moral Panic» περιλαμβάνει 11 τραγούδια.