Οι Nothing But Thieves κυκλοφορούν το single «Is Everybody Going Crazy?»

Το «Is Everybody Going Crazy?» μιλάει για μία κατεστραμμένη, σχεδόν μη αναγνωρίσιμη κοινωνία.

Οι Nothing But Thieves μόλις κυκλοφόρησαν μέσω της Panik Records και της RCA Record / Sony Music το ολοκαίνουργιο single «Is Everybody Going Crazy?».

Το «Is Everybody Going Crazy?» είναι η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας μετά το EP «What Did You Think When You Made Me This Way» το 2018 και το επιτυχημένο άλμπουμ τους «Broken Machine» το 2017, που έφτασε στο Νο. 2 του βρετανικού chart.

Το νέο τραγούδι έκανε πρεμιέρα στο ραδιοφωνικό show της Annie Mac στο BBC Radio 1 ως «Hottest Record in the World» και είναι το πρώτο δείγμα της νέας μουσικής που θα ακολουθήσει από τους Nothing But The Thieves.

Σε παραγωγή του Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), το single προσφέρει ένα φρέσκο ήχο στον ακροατή.

Το τραγούδι ανοίγει με ένα χαρακτηριστικό rock riff όπου στην συνέχεια οδηγεί στα εντυπωσιακά και μεγαλειώδη φωνητικά του τραγουδιστή Conor Mason, που χτίζουν ένα ξέφρενο dark pop ρεφρέν.

Στιχουργικά το «Is Everybody Going Crazy?» μιλάει για μία κατεστραμμένη, σχεδόν μη αναγνωρίσιμη κοινωνία και την ανάγκη που έχει κάποιος να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση.

«Υπάρχει αρκετή λύπη γύρω από τα κουπλέ. Οι χαρακτήρες του τραγουδιού δεν καταλαβαίνουν τον κόσμο γύρω τους, ούτε μπορούν να συσχετιστούν με τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτόν. Αυτά που πίστευαν κάποτε πως είναι οι αρχές και οι ηθικές που πρέπει να ακολουθούν δεν ισχύουν πια», δηλώνει το συγκρότημα.

«Σε ένα τέτοιο μέρος συνειδητοποιείς πως χρειάζεσαι κάτι σαν άγκυρα να πιαστείς από αυτήν. Υπάρχουν μερικά στοιχεία διαφυγής στο τραγούδι, είτε μέσα από άλλους ανθρώπους ή μικρές στιγμές αλλαγής ιδιοσυγκρασίας», προσθέτει.

Τα τελευταία χρόνια είναι μόνο ανοδικά για τους Nothing But Thieves.

Έχουν πουλήσει πάνω από 700.000 δίσκους και έχουν ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια streams, έχοντας χτίσει έτσι ένα πιστό κοινό για τον alternative rock ήχο τους, ένα κοινό που τους κάνει ένα από τα καλύτερα τωρινά rock συγκροτήματα στον κόσμο.

Μετρούν πάνω από 150.000 εισιτήρια σε πωλήσεις στην τελευταία περιοδεία τους και έκαναν sold out shows στο Alexandra Palace του Λονδίνου

Οι Nothing But Thieves είναι ο Conor Mason (φωνητικά, κιθάρα), ο Joe Langridge-Brown (κιθάρα), ο Dominic Craik (κιθάρα, πλήκτρα), ο Philip Blake (μπάσο) και ο James Price (drums).

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί live στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου στο πλαίσιο του Ejekt Festival στην Πλατεία Νερού.