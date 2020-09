Οι Nothing But Thieves μοιράζονται το single «Impossible»

Το «Impossible» είναι μια στιγμή ανακούφισης για το συγκρότημα των Nothing But Thieves.

Οι Βρετανοί Nothing But Thieves κυκλοφορούν το νέο single «Impossible».

Το τραγούδι, όπως και οι πρόσφατες κυκλοφορίες «Is Everybody Going Crazy?» και «Real Love Song», θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο τρίτο δίσκο του συγκροτήματος, με τίτλο «Moral Panic».

Οι Nothing But Thieves φημίζονται για τα δυναμικά anthems και με το «Impossible» το αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά.

Σε παραγωγή του Mike Crossey (The 1975, Arctic Monkeys, Wolf Alice), το «Impossible» είναι ένα πληθωρικό τραγούδι που ανοίγει με απόλυτο συναίσθημα πριν έρθει ένα τεράστιο ρεφρέν γεμάτο ενθουσιώδης μελωδίες και στίχους επηρεασμένους από την ελπίδα και το πάθος.

Οι Nothing But Thieves είπαν: «Κατά κάποιο τρόπο το “Impossible” είναι το ακριβώς αντίθετο από όλο τον υπόλοιπο δίσκο, που περιέχει πολύ άγχος και μπέρδεμα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη μας».

«Αυτό το κομμάτι είναι κάτι άλλο. Μεγεθύνεται μέσα στο κεφάλι ενός ανθρώπου και απλά μεταφέρεται από ένα συναίσθημα δυνατότητας και ελπίδας. Ήταν μία στιγμή ανακούφισης που κι εμείς και το άλμπουμ τη χρειαζόμασταν», πρόσθεσαν.

Το «Real Love Song», το «Is Everybody Going Crazy?» και το «Impossible» είναι το πρώτο καινούριο υλικό του συγκροτήματος μετά το EP «What Did You Think When You Made Me This Way» που κυκλοφόρησε το 2018.

Το άλμπουμ «Moral Panic» των Nothing But Thieves θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις 23 Οκτωβρίου, τρία χρόνια μετά το δίσκο «Broken Machine» που έφτασε στο Νο. 2 του βρετανικού chart.