Οι Nothing But Thieves κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Dead Club City»

Οι Nothing But Thieves δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ πιο εμπνευσμένοι και περιπετειώδεις.

Οι αστέρες της ροκ Nothing But Thieves κυκλοφόρησαν το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ τους «Dead Club City».

Η νέα δισκογραφική δουλειά τους περιλαμβάνει τα singles «Welcome To The DCC» και «Overcome», καθώς και το πιο πρόσφατο «Tomorrow Is Closed».

Μετά από δέκα χρόνια ηχογραφήσεων, το συγκρότημα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ πιο εμπνευσμένο και περιπετειώδες από ό,τι στο «Dead Club City» – καλώς ήρθατε στη νέα εποχή των Nothing But Thieves.

Με άκρως κοινωνικούς στίχους και έναν πιο πειραματικό ήχο, οι Nothing But Thieves παρουσίασαν μία νέα κατεύθυνση στη μουσική τους με το πρώτο single από το άλμπουμ, το «Welcome To The DCC».

Πρόκειται για το τραγούδι του συγκροτήματος που έχει φτάσει στην υψηλότερη θέση στο airplay μέχρι σήμερα.

Το πρόσφατο single τους «Overcome» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο B-List του BBC Radio 1, ενώ οι Nothing But Thieves εμφανίστηκαν στο Big Weekend του Radio 1 στο Dundee της Αγγλίας, όπου τραγούδησαν ζωντανά και τις δύο επιτυχίες τους.

Μέσα από τα 11 τραγούδια του «Dead Club City», οι Nothing But Thieves αναφέρονται σε θέματα όπως η διαφήμιση, η ενότητα, η κουλτούρα του διαδικτύου, η μουσική βιομηχανία, η πολιτική, η απόδραση από την καθημερινότητα και οι αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας.

Με την επιμέλεια του συγκροτήματος, οι ιστορίες, τα θέματα και η σύνδεση των πάντων στο «Dead Club City» γίνεται μέσα από το εξώφυλλο, τα βίντεο και τη συνολική ιδέα του άλμπουμ.

Η παραγωγή και η ηχογράφηση του άλμπουμ «Dead Club City» έγινε από τους Dom Craik, John Gilmore και Mike Crossey σε διάστημα έξι μηνών στα Kyoto Studios στο Έσσεξ.

Τα 11 τραγούδια ζωντανεύουν με μεγάλες ιδέες, pop, soul και hip-hop ήχους που δένουν τέλεια με τη φωνή του μοναδικού Conor Mason των Nothing But Thieves.

Εκτός από τα singles «Welcome To The DCC», «Overcome» και «Keeping You Around», το άλμπουμ περιέχει το επικό prog-funk τραγούδι «Pop The Balloon», το οποίο δείχνει μία πιο ώριμη πλευρά των Nothing But Thieves σε αντίθεση με το παιχνιδιάρικο «City Haunts», το οποίο αποτυπώνει τη soul πλευρά της φωνής του Conor Mason.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.