«Όσο πιο πολύ πέφτεις, τόσο ψηλότερα πετάς.»

Οι Noel Gallagher’s High Flying Birds μοιράζονται το τραγούδι «This Is The Place» από το ομότιτλο EP που θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου από τη Sour Mash Records και τη Universal Music.

Το EP περιλαμβάνει τρία ολοκαίνουργια τραγούδια, καθώς δύο remixes, μεταξύ των οποίων το remix των παραγωγών ηλεκτρονικής μουσικής, καλλιτεχνών και DJs Dense & Pika για το «This Is The Place».

Οι Dense & Pika έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Digitalism, Disclosure, Leftfield, Maya Jane Coles, X-Press 2 και έχουν κερδίσει το βραβείο για το «Καλύτερο Βραβείο» στα DJ Mag Awards το 2014.

Το δίδυμο περιοδεύει σε ολόκληρο τον πλανήτη σε εβδομαδιαία βάση και εμφανίζεται σε κορυφαία clubs και φεστιβάλ, έχοντας κερδίσει την αναγνώριση και την υποστήριξη καταξιωμένων DJs της EDM.

Το «This Is The Place» είναι το δεύτερο EP των Noel Gallagher’s High Flying Birds για το 2019, μετά το «Black Star Dancing» το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο.

Το EP «This Is The Place» θα διατεθεί σε ψηφιακή μορφή και βινύλιο, συμπεριλαμβανομένου μίας έκδοσης picture disc και σε διαφορετικά χρωματιστά βινύλια.

Το πρώην μέλος των εμβληματικών Oasis και η μπάντα του συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους σε πλήθος φεστιβάλ ανά το Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματοποιούν συγχρόνως τις δικές τους συναυλίες, όπως το τεράστιο show που έδωσαν στο «Heaton Park» του Μάντσεστερ, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Ο Noel Gallagher περιοδεύει παράλληλα με τους The Smashing Pumpkins στις ΗΠΑ και το Νοέμβριο θα συμμετάσχει στην τουρνέ των U2 στην Αυστραλία.

Το tracklist του EP «This Is The Place»

1. This Is The Place

2. A Dream Is All I Need To Get By

3. Evil Flower

4. This Is The Place (Dense & Pika Remix)

5. Evil Flower (The Reflex Revision)