Ο Noel Gallagher ξεχνάει στη σκηνή τους στίχους των Oasis

«Έχω παίξει το “Don’t Look Back In Anger” ένα δισεκατομμύριο φορές και μερικές φορές δεν θυμάμαι τους στίχους».

Ο Noel Gallagher παραδέχεται ότι μερικές φορές ξεχνάει τους στίχους στη μέση των τραγουδιών και πρέπει να «επινοήσει» δικά του λόγια.

Ο πρώην κιθαρίστας των Oasis εξομολογήθηκε ότι το μυαλό του μένει κενό στη σκηνή και δυσκολεύεται να θυμηθεί ακόμη τους επόμενους στίχους ακόμα των μεγαλύτερων επιτυχιών του britpop συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου του «Don’t Look Back In Anger».

«Το μυαλό παγώνει, το καταλαβαίνω. Το παθαίνω όταν δίνω συναυλίες μπροστά σε 70.000 άτομα», ανέφερε ο Noel Gallagher στην εφημερίδα «The Sun».

«Καθώς έρχεται ο επόμενος στίχος σκέφτομαι: “Σοβαρά, ποιος είναι ο επόμενος στίχος σε αυτό το τραγούδι;”. Σκέφτομαι: “Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος είναι”. Με κάποιο τρόπο πέφτει από τον ουρανό. Αλλά μερικές φορές πρέπει απλά να βγάλω κάτι από το μυαλό μου», περιέγραψε.

«Η μπάντα μου θα πει: “Είναι οι σωστοί στίχοι;”. Και εγώ λέω: “Δεν νομίζω”. Έχω παίξει το “Don’t Look Back In Anger” ένα δισεκατομμύριο φορές και μερικές φορές σκέφτομαι: “Ποιος είναι ο πρώτος στίχος;”», συνέχισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Noel Gallagher δεν πιστεύει ότι οι Oasis πρέπει να επανενωθούν

Επίσης ο Noel Gallagher χαρακτήρισε «βαρετούς» τους καλλιτέχνες που διασκευάζουν τις επιτυχίες του Bob Dylan.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος εργάζεται πάνω σε ένα δικό του project διασκευών, δήλωσε: «Όλοι κάνουν άλμπουμ με διασκευές του Bob Dylan, είναι βαρετό».

Ο τραγουδοποιός του «Wonderwall» είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι θέλει να βάλει τη δική του πινελιά σε κομμάτια των The Smiths και του Burt Bacharach τώρα που έχει το δικό του στούντιο στο σπίτι.

«Θα ήθελα να σας πω κάτι που δεν θα μπορούσα να κάνω: «Θα ήθελα να κάνω ένα άλμπουμ με διασκευές, τώρα που θα έχω το δικό μου στούντιο και θα μπορώ να είμαι εκεί όλη την ώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κάνω τη διασκευή ενός παλιού τραγουδιού μεταξύ 6 και 7 το απόγευμα», είπε πέρυσι.

«Θα έκανα το “This Guy’s In Love With You” του Burt Bacharach, το “There Is A Light That Never Goes Out” των The Smiths και ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα από το Λίβερπουλ που λέγεται Shack», ανέφερε.

Η ιδέα για ένα project διασκευών ήρθε όταν παραδέχτηκε ότι δεν τον ένοιαζε αν δεν έγραφε ξανά τραγούδια.

Ο Noel Gallagher, ο οποίος ήταν ο κύριος τραγουδοποιός των Oasis, επεσήμανε ότι αισθάνεται ικανοποιημένος από τον εκτεταμένο κατάλογο των τραγουδιών του και ότι αν δεν έβαζε ποτέ ξανά την πένα στο χαρτί, δεν θα ερχόταν το τέλος του κόσμου.

«Αν δεν έγραφα ποτέ άλλο τραγούδι σε όλη μου τη ζωή, θα ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έχω κάνει, δεν θα έδινα δεκάρα», εξήγησε.

Τον Ιούνιο ο Noel Gallagher κυκλοφόρησε δύο νέα τραγούδια στο πλαίσιο της συλλογής «Back The Way We Came»: Vol 1 (2011-2021)».

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας από την ίδρυση των Noel Gallagher’s High Flying Birds, κυκλοφόρησε μία Best Of συλλογή που καλύπτει όλη τη σταδιοδρομία τους και περιλαμβάνει το ολοκαίνουργιο τραγούδι «We’re On Our Way Now», μία εποχή στην εποχή του «(What’s the Story) Morning Glory?» των Oasis.

Αναφέροντας ονομαστικά το τραγούδι «Cast No Shadow» του συγκροτήματος από τον σπουδαίο δίσκο του 1995, ο Noel τραγουδάει: «Ακούω ότι ο πρωινός ήλιος δεν ρίχνει σκιά / Επέλεξες να απομακρυνθείς, αλλά κοίτα πώς είσαι τώρα».

Το δεύτερο νέο τραγούδι που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή ήταν το «Flying On The Ground».