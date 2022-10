Ο Noel Gallagher συνεργάζεται με τον Johnny Marr στο νέο τραγούδι «Pretty Boy»

Το πρώτο τραγούδι από το επόμενο άλμπουμ του Noel Gallagher με τους High Flying Birds.

Οι Noel Gallagher’s High Flying Birds κυκλοφορούν σήμερα ένα ολοκαίνουργιο single με τίτλο «Pretty Boy».

Το «Pretty Boy» αποτελεί την αρχή ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου, καθώς είναι το πρώτο τραγούδι που αποκαλύπτεται από το επερχόμενο άλμπουμ του Noel Gallagher.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο προσωπικό στούντιο του Noel Gallagher στο Λονδίνο, το Lone Star Sound, με συμπαραγωγό τον Paul «Strangeboy» Stacey. Στην κιθάρα συμμετέχει επίσης ο μακροχρόνιος φίλος και συνεργάτης του, Johnny Marr.

Το «Pretty Boy» είναι αντιπροσωπευτικό της μοναδικής εξερευνητικής προσέγγισης του Noel στη δημιουργία τραγουδιών. Σε συνδυασμό με την ηχητική φινέτσα του, το «Pretty Boy» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό lyric video.

Ο Noel Gallager λέει για το τραγούδι: «Για το νέο δίσκο ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψα, το πρώτο πράγμα που έκανα demo και το πρώτο πράγμα που τελείωσα, οπότε είναι σωστό να είναι το πρώτο πράγμα που θα ακούσει ο κόσμος».

«Ένα τεράστιο μπράβο στον βασικότερο άνθρωπό μου, τον Johnny Marr, που το πήγε κάπου ξεχωριστά. Ω… και προσέξτε για μια εμφάνισή μου στο βίντεο… ο πρώτος που θα με εντοπίσει κερδίζει ένα σακουλάκι Flamin’ Hot Wotsits Giants!», προσθέτει.

Το προηγούμενο άλμπουμ των High Flying Birds του Noel Gallagher’s, το «Who Built The Moon?», κυκλοφόρησε το 2017 και κατέκτησε το Νο. 1 στο Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Noel Gallagher παρέμεινε ανήσυχος σε δημιουργικό επίπεδο και συνέχισε με μια σειρά από τρία αναγνωρισμένα από τους κριτικούς EPs που συνδύασαν διαφορετικά μουσικά είδη.

Τον Ιούνιο του 2021 κυκλοφόρησε το «Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)», ένα Best Of που γιορτάζει την πρώτη δεκαετία του πλούσιου και ποικίλου έργου των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Το «Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)» έγινε το τέταρτο συνεχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος που ανεβαίνει στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και το δωδέκατο Νο. 1 άλμπουμ σε όλη την παραγωγική καριέρα του Noel Gallagher.

Αυτό το καλοκαίρι οι Noel Gallagher’s High Flying Birds πραγματοποίησαν μια περιοδεία με υπαίθριες συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποκορύφωμα μια επική εμφάνιση στο Pyramid Stage του «Glastonbury» σε ένα από τα μεγαλύτερα πλήθη του φεστιβάλ.

Το τέταρτο άλμπουμ των Noel Gallagher’s High Flying Birds θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να αποκαλυφθούν σύντομα.