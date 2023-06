Ο Noel Gallagher κατηγορεί το αμερικανικό κοινό για την «απαίσια» υποδοχή στα νέα τραγούδια του

«Θα έπρεπε να είχαν αγοράσει το αναθεματισμένο άλμπουμ».

Ο Noel Gallagher δεν είναι ευχαριστημένος με την αντίδραση – ή την έλλειψη αντίδρασης – στα νέα τραγούδια του.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Noel Gallagher’s High Flying Birds κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο «Council Skies».

Παρά το γεγονός ότι το «Council Skies» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 των βρετανικών charts, χάνοντας την κορυφή από το «But Here We Are» των Foo Fighters, στις ΗΠΑ το άλμπουμ έφτασε στο Νο 20.

Διαφήμιση

Και σύμφωνα με το πρώην μέλος των Oasis, τα τραγούδια του δίσκου δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη απήχηση ούτε στις ζωντανές εμφανίσεις του.

Μετά την έναρξη της κοινής περιοδείας του με τους Garbage στις 2 Ιουνίου, ο Noel Gallagher ρωτήθηκε από το Rolling Stones σχετικά με την ανταπόκριση του κοινού στο νέο υλικό του.

«Είναι απαίσιο. Ξεκινάω με τέσσερα ή πέντε καινούργια τραγούδια. Ο κόσμος θα έπρεπε να είχε αγοράσει το αναθεματισμένο άλμπουμ, λοιπόν, έτσι δεν είναι;», είπε.

«Έτσι στέκονται εκεί με το στόμα ανοιχτό και σκέφτονται: “Τι στο διάολο είναι αυτό;” Θα έπρεπε να τους συμβουλέψω να πάνε στην υπηρεσία streaming που προτιμούν», συνέχισε.

Προς το παρόν, ο Noel Gallagher ξεκινάει τις συναυλίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τραγούδια του νέου άλμπουμ του όπως τα «Pretty Boy», «Council Skies», «Easy Now», «We’re Gonna Get There In The End» και «Open The Door, See What You Find».

Η κοινή περιοδεία του Noel Gallagher και των Garbage θα συνεχιστεί στις 21 Ιουνίου με μία συναυλία στο iTHINK Financial Amphitheatre του West Palm Beach στη Φλόριντα, προτού συνεχιστεί στη Φλόριντα, το Τενεσί, τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις.

Ο Noel Gallagher και ο Garbage θα ολοκληρώσουν τις συναυλίες τους με μία τελευταία εμφάνιση στις 15 Ιουλίου στο Fenway Park της Βοστώνης.

Εξαιτίας των Foo Fighters, το «Council Skies» έγινε το πρώτο άλμπουμ των Noel Gallagher’s High Flying Birds που δεν κατάφερε να κατακτήσει το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην κορυφή των βρετανικών charts είχαν ανέβει και τα τρία προηγούμενα άλμπουμ τους: το «Noel Gallagher’s High Flying Birds» το 2011, το «Chasing Yesterday» το 2015 και το «Who Built The Moon?» το 2017.