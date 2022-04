Noel Gallagher: «Ο Harry Styles δεν εργάζεται τόσο σκληρά όσο οι πραγματικοί μουσικοί»

«Οτιδήποτε έχει προκύψει από το “The X Factor” δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική», υποστηρίζει ο Noel Gallagher.

Ο Noel Gallagher έβαλε για άλλη μία φορά στο στόχαστρο τον Harry Styles και την «ευτελή μουσική» του.

Ο πρώην κιθαρίστας των Oasis έχει την άποψη ότι όσοι καλλιτέχνες έγιναν διάσημοι στο τηλεοπτικό talent show του «The X Factor», στο οποίο σχηματίστηκαν οι One Direction το 2010, «δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική».

Σύμφωνα με τη στήλη «Wired» της εφημερίδας «Daily Star», ο Noel Gallagher δήλωσε: «Το “The X Factor” είναι ένα τηλεοπτικό σόου, δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη μουσική, και οτιδήποτε έχει προκύψει από αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική».

Στα σχόλια που έκανε ενώ ο Harry Styles επέστρεφε με το νέο single, «As It Was», ο 54χρονος ροκάς υποστήριξε ότι οι αστέρες του «X Factor» δεν δουλεύουν τόσο σκληρά όσο οι «πραγματικοί» μουσικοί.

«Δεν μου λέτε ότι ο Harry Styles βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα δωμάτιο κάπου και γράφει ένα τραγούδι;», συνέχισε.

«Με κάθε ευκαιρία, θα είναι περιτριγυρισμένος από πολλά κορίτσια. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει πιάσει μία ακουστική κιθάρα και δεν έχει προσπαθήσει να γράψει μία γέφυρα για κάτι», υποστήριξε.

Το 2017, ο Noel Gallagher ειρωνεύτηκε το single «Sign Of The Times» του Harry Styles και είπε ότι μία «γάτα θα μπορούσε να το γράψει αυτό σε δέκα λεπτά».

«Οι άνθρωποι της ηλικίας μου έχουν αφήσει τους εαυτούς τους, είναι χοντροί, φαλακροί ηλίθιοι με ξεθωριασμένα τατουάζ. Κάθονται στο γκαράζ τους και γράφουν αηδίες όπως το “Sign Of The Times” για τον Harry Styles. Το οποίο, ειλικρινά, η γάτα μου θα μπορούσε να το γράψει σε περίπου δέκα λεπτά!», ανέφερε.

Ωστόσο, το πρώτο προσωπικό τραγούδι του Harry Styles άρεσε τόσο στη σύζυγο του Noel, Sara MacDonald, και στον αδελφό του, Liam Gallagher, με τον οποίο έχει αποξενωθεί μετά τη διάλυση των Oasis.

«Η σύζυγός μου ξετρελάθηκε: “Έχεις ακούσει το νέο τραγούδι του Harry Styles; Είναι σαν τον Prince”. Εγώ της είπα: “Χωρίς καν να το ακούσω, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν είναι σαν τον Prince”», θυμήθηκε.

Ωστόσο ο Liam Gallagher εξέφρασε μία εντελώς διαφορετική άποψη όταν ρωτήθηκε για το «Sign Of The Times».

«Δεν με πειράζει, φίλε. Υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα κομμάτια σε αυτό. Θέλω να πω, δεν ξέρω πώς πάει, αλλά είναι δίκαιο για εκείνον», είπε για τον Harry Styles.

«Έχω ακόμα το βάρος των Oasis πάνω μου και είμαι σίγουρος ότι πάντα θα είμαι αυτός ο τύπος από τους Oasis, οπότε είμαι σίγουρος ότι κουβαλάει το ίδιο βάρος. Αν θέλει να βγει από τον κόσμο της pop και να ασχοληθεί με κάτι με περισσότερη ουσία, νομίζω ότι αυτό είναι καλό», σημείωσε.