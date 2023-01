Noel Gallagher: Η Milly Alcock πρωταγωνιστεί στο video του «Easy Now» από το νέο άλμπουμ «Council Skies»

Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Οι Noel Gallagher’s High Flying Birds ανακοινώνουν ότι το νέο άλμπουμ τους «Council Skies» θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου από την Sour Mash Records.

Από τον επιβλητικό τίτλο του άλμπουμ μέχρι το εξώφυλλο και τους ίδιους τους στίχους, ο Noel Gallagher με το «Council Skies» επαναδιεκδικεί το παρελθόν του και αποτίει φόρο τιμής στις ρίζες του στο Μάντσεστερ.

Το τέταρτο σόλο άλμπουμ του Noel Gallagher, ο πιο ποικιλόμορφος και ολοκληρωμένος προσωπικός δίσκος του μέχρι σήμερα, είναι ένα έργο που διακατέχεται από αυτοπεποίθηση, ανάληψη ρίσκων, ακλόνητη δημιουργική ελευθερία και μεγάλο συναισθηματικό βάθος.

Οι Noel Gallagher’s High Flying Birds κυκλοφορούν επίσης ένα ολοκαίνουργιο single και μουσικό βίντεο με τίτλο «Easy Now» από το επερχόμενο άλμπουμ. Το τραγούδι είναι εμποτισμένο με ψυχεδέλεια και κορυφώνεται απαλά, καθώς πλαισιώνεται όμορφα από τα δεύτερα φωνητικά και τα κύματα από τις συγχορδίες του εκκλησιαστικού οργάνου.

Στο μουσικό βίντεο για το «Easy Now» πρωταγωνιστεί ένα από τα πρωτοποριακά νέα ταλέντα του κόσμου και υποψήφια για Critics Choice Award, Milly Alcock, η οποία πρόσφατα πρωταγωνίστησε στον ρόλο της πριγκίπισσας Rhaenyra Targaryen στην επιτυχημένη και βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σειρά «House of the Dragon» του HBO.

Η Milly Alcock ξεχειλίζει από συναισθήματα καθώς η υπερβατική δύναμη του «Easy Now» κυριαρχεί στο μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με πολυάριθμα UK Music Video Awards, Colin Solal Cardo. Επίσης εμφανίζεται και ο ίδιος ο Noel Gallagher.

Το άλμπουμ «Council Skies» ηχογραφήθηκε στα Lone Star Sound Recording Studios του Noel Gallagher στο Λονδίνο, ενώ τα πλούσια ενορχηστρωμένα έγχορδα του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν στα θρυλικά Abbey Road Studios.

Στο άλμπουμ, σε παραγωγή του Noel Gallagher και του επί χρόνια συνεργάτη του Paul «Strangeboy» Stacey, συμμετέχει επίσης ο Johnny Marr σε τρία τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του νέου single «Pretty Boy».

Ο τίτλος του «Council Skies» προέρχεται από ένα βιβλίο του καταξιωμένου εικονογράφου και φίλου του Noel, του καλλιτέχνη Pete McKee, που πραγματεύεται τα θέματα της νεανικής λαχτάρας και της αχαλίνωτης φιλοδοξίας.

Ο Noel Gallagher λέει σχετικά με το άλμπουμ: «Είναι μία επιστροφή στην αρχή. Ονειροπολώ, κοιτάζω τον ουρανό και αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή… Αυτό είναι τόσο αληθινό για εμένα τώρα όσο και στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Όταν μεγάλωνα μέσα στη φτώχεια και την ανεργία, η μουσική με έβγαλε από αυτό», λέει.

«Το “Top of the Pops” στην τηλεόραση μετέτρεπε το βράδυ της Πέμπτης σε έναν φανταστικό κόσμο, και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι η μουσική. Θέλω η μουσική μου να εξυψώνει και να μεταμορφώνει με κάποιο τρόπο», συνέχισε.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο φωτογράφησε ο γνωστός φωτογράφος Kevin Cummins από το Μάντσεστερ, απεικονίζει τον μουσικό εξοπλισμό των Noel Gallagher’s High Flying Birds να έχει τοποθετηθεί στο σημείο που βρισκόταν κάποτε το κέντρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου Maine Road, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του γηπέδου που ήταν η πρώην έδρα της αγαπημένης ομάδας Μάντσεστερ Σίτι του Noel.

Σε όλες τις φωτογραφίες του άλμπουμ, ο Cummins απαθανατίζει τοποθεσίες σημαντικές για τα χρόνια που διαμόρφωνα τον Noel Gallagher, με αποκορύφωμα μία εντυπωσιακή φωτογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Piccadilly του Μάντσεστερ, που υπενθυμίζει τη στιγμή που ο Noel εγκατέλειψε την πόλη του για το Λονδίνο.

Αυτή η εικαστική αναπαράσταση αποτυπώνει τέλεια τα θέματα, τη διαδρομή και το συναισθηματικό πυρήνα του «Council Skies».

Το νέο single «Easy Now» έπεται του «Pretty Boy», του πρώτου τραγουδιού από το επερχόμενο άλμπουμ, το οποίο αποθεώθηκε τόσο από τους θαυμαστές όσο και από τους κριτικούς και έλαβε ευρεία ραδιοφωνική υποστήριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Ιούνιο του 2021 κυκλοφόρησε το «Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)», ένα πλούσιο best of album που επισφραγίζει την πρώτη δεκαετία της πορείας των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Το «Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)» έχει γίνει χρυσό και ήταν το τέταρτο συνεχόμενο Νο. 1 άλμπουμ του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δωδέκατο Νο. 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε όλη την καριέρα του Noel Gallagher. Το 2021 ο Noel ανακηρύχθηκε επίσης επίσημος πρεσβευτής της Record Store Day.

Το περασμένο καλοκαίρι οι Noel Gallagher’s High Flying Birds έκαναν πληθώρα υπαίθριων ζωντανών εμφανίσεων με αποκορύφωμα μία μοναδική εμφάνιση στη Σκηνή Pyramid του «Glastonbury» που προσέλκυσε ένα από τα μεγαλύτερα πλήθη του Σαββατοκύριακου.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για το φετινό καλοκαίρι – λεπτομέρειες παρακάτω, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες συναυλίες έως το τέλος του έτους.

Το «Council Skies» θα κυκλοφορήσει σε CD, LP βινύλιο 180γρ. με bonus δίσκο 7 ιντσών που περιλαμβάνει μία αποκλειστική ακουστική έκδοση του «Pretty Boy», picture disc LP βινύλιο καθώς και σε διάφορες ψηφιακές μορφές HD, συμπεριλαμβανομένης μίας έκδοσης spatial audio Dolby Atmos.

Θα κυκλοφορήσουν επίσης deluxe εκδόσεις περιορισμένης έκδοσης, όπως 3LP και 2CD που θα περιλαμβάνουν remixes από τον Robert Smith των The Cure, τους Pet Shop Boys και μία εκπληκτική εκδοχή του «Live Forever» από το BBC Radio 2. Σε όλες τις προπαραγγελίες του άλμπουμ μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Noel Gallagher περιλαμβάνεται ένα φύλλο με τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού του «Council Skies».

Το tracklist του άλμπουμ «Council Skies»

Standard Edition

1. I’m Not Giving Up Tonight

2. Pretty Boy

3. Dead To The World

4. Open The Door, See What You Find

5. Trying To Find A World That’s Been And Gone

6. Easy Now

7. Council Skies

8. There She Blows!

9. Love Is A Rich Man

10. Think Of A Number

11. We’re Gonna Get There In The End (Bonus Track)

Deluxe Edition

Disc 1

1. I’m Not Giving Up Tonight

2. Pretty Boy

3. Dead To The World

4. Open The Door, See What You Find

5. Trying To Find A World That’s Been And Gone

6. Easy Now

7. Council Skies

8. There She Blows!

9. Love Is A Rich Man

10. Think Of A Number

Disc 2

1. Don’t Stop…

2. We’re Gonna Get There In The End

3. Mind Games

4. Pretty Boy (Instrumental)

5. Dead To The World (Instrumental)

6. Council Skies (Instrumental)

7. Think Of A Number (Instrumental)

8. I’m Not Giving Up Tonight (David Holmes Remix)

9. Think Of A Number (Pet Shop Boys Magic Eye 12” Remix)

10. Pretty Boy (Robert Smith Remix)

11. Council Skies (The Reflex Revision)

12. Flying On The Ground (Radio 2 Session, 08.09.21)

13. You Ain’t Goin’ Nowhere (Radio 2 Session, 08.09.21)

14. Live Forever (Radio 2 Session, 08.09.21)