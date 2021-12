Noel Gallagher: «Δεν έφυγα από τους Oasis με ελαφρά τη καρδία»

«Ήταν το καλύτερο για εμένα και το συγκρότημα».

Το «Out of the Now», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Noel Gallagher, θα κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του AXS TV στις 8 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη δέκατη επέτειο από τη δημιουργία των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ, ο Gallagher μιλάει για τη διάλυση των Oasis και για το λόγο που ακολούθησε σόλο διαδρομή ως καλλιτέχνης.

«Δεν είναι μια απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία. Ήμουν σε αυτό το συγκρότημα από το ’91 και έτσι ήταν 20 ή όσα χρόνια ήταν. Είχα γράψει κάθε σημαντικό τραγούδι που ηχογραφήθηκε από τους Oasis. Ήταν και η ζωή μου, τους διεύθυνα δημιουργικά, ήταν κάτι δικό μου», λέει ο Noel Gallagher.

«Εκ των υστέρων, ήταν το καλύτερο για εμένα και το συγκρότημα. Υπήρχε κάτι σαν υποβόσκουσα σκέψη του τύπου “Λοιπόν, πρέπει να το σταματήσουμε”. Αυτό σκεφτόμουν έτσι κι αλλιώς και ένιωθα ότι ο κόσμος είχε σταματήσει να ακούει τους δίσκους μας και ερχόταν να μας δει να παίζουμε τις επιτυχίες μας και είναι μια θέση στην οποία δεν ήθελα ποτέ να βρεθεί το συγκρότημα», παραδέχεται.

«Αλλά τώρα βέβαια βλέπουμε ότι είμαστε εκεί έξω με όλους τους μεγάλους. Δεν είχα κανένα σχέδιο, κανένα σχέδιο, υποσυνείδητα υπέθετα ότι πάντα θα έκανα έναν δίσκο. Τι άλλο θα έκανα; Δεν μπορώ, είμαι άχρηστος σε όλα τα άλλα», συνεχίζει.

Το «Out of the Now», το οποίο γυρίστηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Noel Gallagher στο «Duke of York’s Theatre» στο Λονδίνο, συνδυάζει συναυλιακό υλικό και μια συζήτηση με τον 54χρονο καλλιτέχνη, ο οποίος αναφέρεται σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που κυμαίνονται από τις αρχές της καριέρας του μέχρι τη διαδικασία της δημιουργίας ορισμένων τραγουδιών.

Ο Noel Gallagher μιλά επίσης για την κατάρρευση των Oasis, το σόλο ξεκίνημά του και τη χρήση διαφορετικών ενορχηστρώσεων και φωνητικών τεχνικών, καθώς και για τις διαφορές μεταξύ του να γράφει τραγούδια για τον εαυτό του και για τους Oasis. Ακόμη, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τη δημιουργικότητά του, αποκαλύπτει τις μουσικές επιρροές του και εξομολογείται το μοναδικό πράγμα για το οποίο έχει μετανιώσει.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει εκτελέσεις τραγουδιών από το έργο του Noel Gallagher με τους High Flying Birds, όπως τα «Holy Mountain», «It’s A Beautiful World», «A Dream Is All I Need To Get By» και «Black Star Dancing», αλλά και το κλασικό τραγούδι «Don’t Look Back In Anger» των Oasis και μια διασκευή του «The Mighty Quinn» του Bob Dylan.

Ο Noel Gallagher παρουσιάζει επίσης ακουστικές εκτελέσεις από το προσωπικό του στούντιο, όπου ερμηνεύει το «AKA… What A Life!» και το «Dead in the Water», ενώ προβάλλονται και αποσπάσματα από τα μουσικά βίντεό του.