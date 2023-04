Noel Gallagher’s High Flying Birds: Το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «Council Skies»

Το ομώνυμο τραγούδι του νέου άλμπουμ των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Οι Noel Gallagher’s High Flying Birds παρουσιάζουν το νέο single «Council Skies».

Είναι το δυναμικό ομώνυμο τραγούδι του νέου άλμπουμ τους «Council Skies», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Sour Mash Records στις 2 Ιουνίου.

Ο Noel Gallagher σχολιάζει για το τραγούδι: «Όλα τα όνειρα που είχα ως νέος ήταν κάτω από το μπλε του ουρανού».

Το «Council Skies» αποτελεί την έναρξη ενός εσωστρεφούς και προσωπικού σχολιασμού των σημαντικότερων ετών για τη διαμόρφωση του Noel Gallagher, καθώς και των ευρύτερων θεμάτων του επερχόμενου άλμπουμ.

Το μελαγχολικό και επιβλητικό τραγούδι έχει πολυεπίπεδη ενορχήστρωση και περιλαμβάνει έγχορδα που ηχογραφήθηκαν στα θρυλικά Abbey Road Studios.

Συμβαδίζοντας με τη θεματολογία του «Council Skies», το single συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που γυρίστηκε στο Μάντσεστερ και καταγράφει την εμφάνιση των Noel Gallagher’s High Flying Birds στον εκπληκτικό ιστορικό χώρο New Century Hall της πόλης.

Είναι μία τοποθεσία – κλειδί για τη μουσική κληρονομιά του Μάντσεστερ που έχει φιλοξενήσει εμφανίσεις του Jimi Hendrix και των Rolling Stones.

Στο βίντεο που σκηνοθέτησαν οι μακροχρόνιοι συνεργάτες των High Flying Birds, Dan Cadan και Jonathan Mowatt, εμφανίζεται επίσης ένας άλλος θρύλος του Μάντσεστερ.

Το «Coucil Skies» είναι το τέταρτο single που αποκαλύπτεται από το επερχόμενο ομώνυμο άλμπουμ. Προηγήθηκαν το «Pretty Boy» με τον Johnny Marr, το «Easy Now» και το «Dead To The World», για το οποίο ο Noel Gallagher δηλώνει ότι είναι «με διαφορά το αγαπημένο του τραγούδι στο άλμπουμ».

Όλα τα τραγούδια έχουν αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους θαυμαστές τους, αυξάνοντας την προσμονή για το νέο άλμπουμ των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Μια δεκαετία μετά τη δημιουργία των High Flying Birds και έχοντας κατακτήσει το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με τέσσερα άλμπουμ, το «Council Skies» η πιο ολοκληρωμένη σόλο δουλειά του Noel Gallagher μέχρι σήμερα.

Την παραγωγή του άλμπουμ «Council Skies» έχουν επιμεληθεί ο Noel Gallagher και ο Paul «Strangeboy» Stacey.

Η κυκλοφορία του «Council Skies» θα δώσει το έναυσμα για μία τεράστια συναυλιακή σεζόν για τους Noel Gallagher’s High Flying Birds, που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου με μια περιοδεία 26 συναυλιών στις ΗΠΑ σε συνεργασία με τους Αμερικανούς alternative rockers Garbage.

Στη συνέχεια, οι NGHFB θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πραγματοποιήσουν μία σειρά από υπαίθριες συναυλίες και headline εμφανίσεις σε φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένης μίας τεράστιας συναυλίας στο Wythenshawe Park του Μάντσεστερ τον Αύγουστο.

Επίσης, πρόσφατα ανακοινώθηκε μία ολοκληρωμένη περιοδεία σε κλειστά γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου για όλο τον Δεκέμβριο του 2023.