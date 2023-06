Noel Gallagher: Η αγάπη του για τους The Cure και η συνεργασία με τον Johnny Marr

Ο Noel Gallagher συνεργάζεται στο νέο άλμπουμ του τόσο με τον Robert Smith των The Cure όσο και με τον Johnny Marr.

Ο Noel Gallagher μίλησε για την αγάπη του για τους The Cure και για τη συνεργασία του με τον Johnny Marr.

Τον Μάρτιο, ο Noel Gallagher κυκλοφόρησε το «διαστημικό remix» του Robert Smith για το τραγούδι του «Pretty Boy», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Council Skies» των Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Σε μία νέα συνέντευξη στη σειρά «In Conversation» του NME, ο Noel Gallagher μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της συνεργασίας τους.

«Επειδή το τραγούδι ακούγεται σαν τους The Cure, σκέφτηκα: “Ο Robert Smith κάνει remixes;”. Βρήκα το email του, η πρώτη ατάκα ήταν: “Γεια σου Robert, είμαι ο Noel Gallagher”. Σκέφτηκα ότι σε εκείνο το σημείο θα έλεγε: “Να πάει να **** αυτός ο ****”», θυμήθηκε.

«Μου απάντησε με email: “Στείλε μου το κομμάτι”. Το έκανα – και αν νόμιζα ότι ακουγόταν σαν τους The Cure όταν το έστειλα, σίγουρα ακουγόταν έτσι όταν ήρθε πίσω!», συνέχισε.

«Μόνο όταν το έπαιξα σε μερικούς ανθρώπους, κάποιος είπε: “Είναι ένα κομμάτι από Oasis, ένα από The Smiths και ένα από The Cure στο ίδιο τραγούδι”, εγώ είπα: “Αυτό είναι εξωπραγματικό! Τι τρελή ιδέα!”», περιέγραψε.

«Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά ήμουν μεγάλος θαυμαστής των τραγουδιών του από το “Boys Don’t Cry”», πρόσθεσε ο Noel Gallagher για τον Robert Smith.

Ο Noel Gallagher είχε την ευκαιρία να συναντήσει για πρώτη φορά τον Robert Smith μετά από πολύ καιρό από τότε που ολοκλήρωσαν το remix και αμέσως του αποκάλυψε ότι λάτρευε τους The Cure.

«Όταν τελικά τον συνάντησα, του είπα ότι θυμάμαι να αγοράζω το single album τους “Standing On The Beach, Staring At The Sea” στο HMV στο Μάντσεστερ», ανέφερε ο Noel Gallagher.

«Όταν το έλεγα στον κόσμο έλεγαν: “Σου αρέσουν οι Cure;”. Τους απαντούσα: “Ναι, επειδή σου αρέσουν οι The Cure δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράς κραγιόν!”. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Αλλά στη συνέχεια τον συνάντησα και είναι ένας πολύ αστείος άνθρωπος. Είναι πολύ αστείος και στα email, για την ακρίβεια», συνέχισε.

«Δεν φορούσα τα γυαλιά μου εκείνη τη στιγμή -συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω κορίτσια, αλλά φοράω γυαλιά- και νόμιζα ότι μου έλεγε να πάω να πνιγώ. Έβλεπα μόνο κραυγαλέα κεφαλαία γράμματα και έλεγα: “Ω, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο έντονα αντίθετος με την ιδέα”», είπε.

Ο Noel Gallagher μίλησε επίσης στο NME για τη συνεργασία του με τον Johnny Marr στο νέο άλμπουμ του «Council Skies», χαιρετίζοντας τον πρώην κιθαρίστα των Smiths ως «τον καλύτερο όλων των εποχών».

Οι δυο μουσικοί είναι μακροχρόνιοι φίλοι και έχουν συνεργαστεί πολλές φορές.

Ο Johnny Marr συμμετείχε στο άλμπουμ «Heathen Chemistry» των Oasis το 2002 και έπαιξε επίσης στο «Ballad Of The Mighty I» των The High Flying Birds το 2015 και στο «If Love Is The Law» το 2017.

Ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους για τρία τραγούδια στο νέο άλμπουμ «Council Skies» του Noel Gallagher, και συγκεκριμένα στο lead single «Pretty Boy», με το «Open the Door, See What You Find» και το ομώνυμο τραγούδι «Council Skies».

«Δυστυχώς, δεν έχουμε καθίσει ποτέ να γράψουμε ένα τραγούδι. Το έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό. Για τα τρία κομμάτια στα οποία παίζει, είχα την ιδέα ότι ο Johnny θα μπορούσε να παίξει κάτι σπουδαίο σε αυτά – απλά τα άκουγα και τα ήξερα», είπε.

«Το “Pretty Boy” είναι αρκετά ευθύγραμμο και φτάνει σε εκείνο το σημείο όπου απλά κινείται. Ήξερα ότι χρειαζόταν κάτι. Δεν έβαλα πολλούς ανθρώπους να το δοκιμάσουν, θα ζητούσα από την αρχή από τον Johnny να το κάνει», εξήγησε.

Ο Noel Gallagher τόνισε στη συνέχεια ότι Johnny Marr παίζει πάντα με βάση το ένστικτό του και όχι με οδηγίες.

«Είναι ένα αστείο πράγμα με τον Johnny. Δεν σου ζητάει να του στείλεις το κομμάτι, εμφανίζεται, συνδέει τον εξοπλισμό του, βάζει την κιθάρα του, στέκεται μπροστά στα ηχεία και λέει: “Εντάξει, ας το ακούσουμε”. Καθώς το ακούει για πρώτη φορά, το παίζει. Δεν θα του έλεγα τι να παίξει, δεν θα ήμουν τόσο θρασύς», ανέφερε.