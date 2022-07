Οι Noel Gallagher’s High Flying Birds κυκλοφορούν το «Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1»

Η συγγραφή του νέου άλμπουμ των Noel Gallagher’s High Flying Birds ολοκληρώθηκε πριν την εκπνοή του 2021.

Ο Noel Gallagher δίνει πρόγευση από το επόμενο άλμπουμ των High Flying Birds με την κυκλοφορία του demo του «Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1».

Ο πρώην τραγουδοποιός και κιθαρίστας των Oasis κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των High Flying Birds, με τίτλο «Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)», ενώ το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματός του ήταν το «Who Built The Moon» του 2017.

Ενώ το κοινό περιμένει την άφιξη του επόμενου άλμπουμ του, ο Noel Gallagher παρουσιάζει ένα δείγμα από όσα θα ακολουθήσουν με τo demo του «Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1».

«Αν μόνο εσύ κι εγώ μπορούσαμε να δοκιμάσουμε / Να γυρίσουμε τη σελίδα σαν τους ανέμους της αλλαγής / Που έρχονται πού και πού / Το κρύο στον ώμο μου / Πάντα φαίνεται να είναι εκεί / Νομίζεις ότι θα μάθω ποτέ;», τραγουδά.

Ο Noel Gallagher αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τη συγγραφή και το demo του άλμπουμ λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Οπότε στην πραγματικότητα δεν φτάσαμε εκεί στο τέλος, έτσι δεν είναι; Τελείωσα τη συγγραφή/demo του επόμενου άλμπουμ των High Flying Birds πριν από περίπου δέκα ημέρες», ανέφερε σε ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές του που έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική λίστα αλληλογραφίας του.

«Σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλετε να ακούσετε αυτό το μικρό κομμάτι που – όπως και η περσινή κυκλοφορία – ακούγεται αρκετά κατάλληλο για την φετινή Πρωτοχρονιά», συνέχισε.

«Ελπίζω να περάσατε την καλύτερη βραδιά (όσο επιτρεπόταν άλλωστε) και ελπίζω να τα πούμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι», κατέληξε ο Noel Gallagher.

Μπορείτε να ακούσετε το «Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo)» παρακάτω: