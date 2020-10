Noah και Miley Cyrus κυκλοφορούν για πρώτη φορά μαζί ένα τραγούδι

«Αυτή η στιγμή είναι πολύ ξεχωριστή για εμάς και την οικογένειά μας», τονίζει η Noah Cyrus.

Η Noah και η Miley Cyrus κυκλοφορούν για πρώτη φορά μαζί ένα τραγούδι.

Οι δύο αδερφές ενώνουν τις φωνές τους σε μία νέα εκδοχή του τραγουδιού «I Got So High That I Saw Jesus» από το EP «The End of Everything» της Noah Cyrus που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να γευτεί πρώτη φορά το ντουέτο στο πρόσφατο «Backyard Session» που οργάνωσε η Miley Cyrus για λογαριασμό του «MTV Unplugged».

Η συγκεκριμένη ζωντανή εκτέλεση του «I Got So High That I Saw Jesus» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Columbia Records / Sony Music.

Αν και η Noah Cyrus είχε εμφανιστεί από το 2006 έως το 2010 στο πλευρό της αδερφής της σε λιγοστά επεισόδια της σειράς «Hannah Montana», όπου η Miley υποδυόταν τον ομώνυμο ρόλο, δεν είχε τύχει να συναντηθούν οι πορείες τους στη δισκογραφία.

«Κανείς δεν ξέρει πόσο χαρούμενες και ενθουσιασμένες είμαστε η Miley κι εγώ που κυκλοφορούμε κάτι μαζί για πρώτη φορά! Και δεν είναι η τελευταία», έγραψε η Noah Cyrus στα κοινωνικά δίκτυα.

«Σε ευχαριστώ αδερφούλα που τραγούδησες μαζί μου και όπως πάντα το έκανες να ακούγεται αβίαστα όμορφο. Σε αγαπώ τόσο πολύ και είμαι τόσο χαρούμενη που καταφέραμε να περάσουμε όλα αυτά τα τρελά πράγματα μαζί», συνέχισε.

Η Noah ευχαρίστησε επίσης και τη μητέρα τους, την Tish Cyrus, η οποία αποτύπωσε στο φακό τη φωτογραφία που έγινε το εξώφυλλο σε αυτή τη νέα εκδοχή του «I Got So High That I Saw Jesus».

«Και ένα ευχαριστώ στη μαμά μας που αποτύπωσε αυτή τη στιγμή με τη Miley και εμένα να περπατάμε στην κορυφή του λόφου στο σπίτι μας στο Νάσβιλ. Η Miley κι εγώ λέμε ότι εκείνη ημέρα ήταν η καλύτερη και πράγματι ήταν. Δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε αυτή η φωτογραφία μέχρι η μητέρα μου τη δημοσίευσε στο Instagram», έγραψε.

«Αυτή η στιγμή είναι πολύ ξεχωριστή για εμάς και για ολόκληρη την οικογένειά μας», κατέληξε η Noah Cyrus.

Παράλληλα με το ντουέτο με την αδερφή της, η Miley Cyrus ανακοίνωσε ότι το νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Plastic Hearts» και θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου.