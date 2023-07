Noah Kahan και Post Malone συνεργάζονται στο «Dial Drunk»

Αφού διασκεύασε το «Congratulations» στις αρχές της καριέρας του, ο Noah Kahan συνεργάζεται με τον Post Malone.



Ο Noah Kahan, ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης του 2023, ενώνει τις δυνάμεις του με έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο, τον Post Malone.

Οι δύο καλλιτέχνες κυκλοφορούν μία νέα εκδοχή της viral επιτυχίας «Dial Drunk» του Noah Kahan που σίγουρα θα είναι η συνεργασία του καλοκαιριού.

Ο Noah Kahan σχολιάζει: «Η ανταπόκριση στο “Dial Drunk” ήταν τόσο απίστευτη και συγκλονιστική. Δεν ξέρω ποτέ πότε ή γιατί ένα τραγούδι θα πιάσει, και να βλέποντας το νόημα και τη σύνδεση που έχετε αντλήσει από αυτό το τραγούδι, έχω εμπνευστεί με τρόπο που δεν έχω εμπνευστεί ποτέ ξανά»

«Μπορείτε να φανταστείτε το σοκ και τη χαρά μου όταν ο Post μου είπε ότι όχι μόνο ήθελε να τραγουδήσει, αλλά ήθελε και να γράψει τους δικούς του στίχους», συνέχισε.

«Ακούω τον Post Malone από τότε που κυκλοφόρησε το “White Iverson” και έκανα ακόμα και μία διασκευή στο “Congratulations” στην αρχή της καριέρας μου. Αισθάνομαι ότι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα να κάνω αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ Post που με ευλόγησες με τη συμμετοχή σου», κατέληξε.

Ο Noah Kahan, ο ανερχόμενος τραγουδιστής από το Βερμόντ, δημοσίευσε teasers για το τραγούδι στα social media την προηγούμενη εβδομάδα, κρύβοντας easter eggs σχετικά με τη συναρπαστική και απρόσμενη συνεργασία.

Η σύμπραξη με τον Post Malon έρχεται κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης χρονιάς στην καριέρα του Noah Kahan μέχρι σήμερα, και ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του «Stick Season (We’ll All Be Here Forever)», μία επέκταση του άλμπουμ του «Stick Season» και της πιο επιτυχημένης δουλειάς του μέχρι σήμερα.

Το «Dial Drunk» είναι το τελευταίο single του Noah Khana από το «Stick Season (We’ll All Be Here Forever)».

Με την κυκλοφορία του, το αγαπημένο τραγούδι του κοινού σημείωσε αμέσως επιτυχία, κάνοντας ντεμπούτο στο Top 3 του Top Songs Chart του Spotify στις ΗΠΑ και στο Top 45 του Billboard Hot 100.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το «Dial Drunk» του Noah Kahan έχει συγκεντρώσει πάνω από 50 εκατομμύρια streams και συνεχίζει να ανεβαίνει θέσεις στα charts.

Τον προηγούμενο μήνα, το «Stick Season (We’ll All Be Here Forever)» έκανε ντεμπούτο στο No. 3 του Billboard 200, το No. 1 στο Top Alternative Albums Chart, στο No. 1 στο Top Rock Albums Chart και στο No. 1 στο Top Americana/Folk Albums Chart, μεταξύ άλλων.

Είναι εντυπωσιακό ότι ο Noah Kahan έγινε ο 5ος καλλιτέχνης στην ιστορία που είχε ταυτόχρονα 18 τραγούδια στα Hot Rock & Alternative Charts του Billboard, ισοφαρίζοντας τις επιδόσεις του David Bowie και της Taylor Swift.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Noah Kahan συνεχίζει την τεράστια, sold-out περιοδεία του «Stick Season Tour», για την οποία έχουν πωληθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο εισιτήρια παγκοσμίως και ακόμα μετράει.

Ο Noah Kahan θα εμφανιστεί στο The Greek Theatre του Λος Άντζελες στις 11 Αυγούστου και θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη sold-out συναυλία του στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης στις 31 Αυγούστου.

Εκτός από την προσωπική περιοδεία του, ο Noah Kahan έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα πλήθη σε φεστιβάλ όπως το Boston Calling και το Bonnaroo, ενώ θα ακολουθήσουν οι εμφανίσεις του στα Newport Folk Festival, Lollapalooza και άλλα.

Πρόσφατα, ο Noah Kahan συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις του Billboard για τις υποψηφιότητες των Βραβείων Grammy 2024, με τα προγνωστικά του περιοδικού να τον κατατάσσουν υποψήφιο για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνης και για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Stick Season».