Noah Cyrus: «Ήταν σημαντικό να τα καταφέρω χωρίς τη βοήθεια της οικογένειάς μου»

Η Noah Cyrus παραδέχεται ότι «δεν ήταν προετοιμασμένη» να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις της μουσικής βιομηχανίας.

Για τη Noah Cyrus ήταν εξαιρετικά σημαντικό να χαράξει μόνη της τον δρόμο της στη μουσική.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Trailblazers Radio» του Apple Music Country, η 22χρονη τραγουδίστρια μίλησε για την αποφασιστικότητά της να καθιερωθεί στη μουσική βιομηχανία χωρίς τη βοήθεια της διάσημης οικογένειάς της.

«Σίγουρα θα ήθελα να πω ότι δημιούργησα τον δικό μου δρόμο στη μουσική βιομηχανία. Νομίζω ότι το έκανα με έναν πολύ ανεξάρτητο τρόπο, εκεί που δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι το περίμεναν πραγματικά, αλλά αυτό που ήταν πολύ σημαντικό για εμένα ήταν να το κάνω ανεξάρτητα», είπε για τη διάσημη οικογένειά της.

Στη συνέχεια, η Noah Cyrus σημείωσε ότι το γεγονός πως είχε ήδη έρθει σε επαφή με κομμάτια της μουσικής βιομηχανίας, «σίγουρα με προετοίμασε για τα πράγματα». Παράλληλα, είπε ότι «τίποτα δεν θα μπορούσε πραγματικά να με προετοιμάσει για όσα πέρασα τα τελευταία δύο – τρία χρόνια».

«Βρέθηκα σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στη ζωή μου, σε μία τόσο άσχημη κατάσταση που δεν νομίζω ότι τίποτα θα μπορούσε να με προετοιμάσει γι’ αυτό, αλλά όλα αυτά έγιναν στη δική μου προσωπική διαδρομή», ανέφερε.

«Όταν πήγα στα 16 μου και υπέγραψα σε μία δισκογραφική εταιρεία, ήξερα τι σημαίνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ήταν περισσότερο οι προσωπικές προκλήσεις που αντιμετώπισα, όπως το να γνωρίσω νέους ανθρώπους και ότι ίσως επηρεάστηκα από άλλους ανθρώπους με αρνητικό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό δεν ήταν κάτι για το οποίο ήμουν προετοιμασμένη», πρόσθεσε.

Η Noah είναι κόρη του τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus και μικρότερη αδελφή της Miley Cyrus.

Και ενώ δεν μιλά συχνά ανοιχτά για την παιδική ηλικία της, τον Μάιο του 2020, μετά την κυκλοφορία του single της «The End of Everything», αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια σε μία ζωντανή μετάδοση στο Instagram πώς ήταν να μεγαλώνει κάτω από τη «σκιά» της αδελφής της, Miley Cyrus.

«Νομίζω ότι μόνο το μήνυμα του δεύτερου κουπλέ, το ότι γεννήθηκα στην οικογένεια που γεννήθηκα, είναι ότι όλοι με δυσκόλεψαν τόσο πολύ επειδή δυσκολευόμουν να είμαι η μικρή αδελφή της Miley. Αλλά πάντα ένιωθα ότι ήμουν εκείνος ο άνθρωπος για τον οποίο κανείς δεν έδινε δεκάρα λόγω των όσων μου έλεγαν στο διαδίκτυο», εξομολογήθηκε.

«Ήταν απολύτως ανυπόφορο», συνέχισε και εξήγησε: «Και γι’ αυτό γράφω: “Η αδελφή μου είναι σαν ηλιαχτίδα, φέρνει καλό φως όπου κι αν πάει / και εγώ γεννήθηκα για να φέρνω βροχή, ευλογημένη στις σκιές της”. Γιατί αυτό μου λένε πάντα όλοι, πως ό, τι και να γίνει, θα είμαι κάτω από αυτή τη σκιά».

Τώρα, η Noah Cyrus ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, «The Hardest Part», το οποίο θα περιλαμβάνει τα singles «I Burned LA Down» και το «Mr. Percocet» που έχουν ήδη αποκαλυφθεί.