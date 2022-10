Η Noah Cyrus επιστρέφει με το single «I Burned LA Down» – Ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ της

Η Noah Cyrus επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο single «I Burned LA Down» και ανακοινώνει ότι πρώτο άλμπουμ της, με τίτλο «The Hardest Part», θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου από τις RECORDS / Columbia Records.

Το «I Burned LA Down» είναι το πρώτο single από την εξαιρετική αυτή δουλειά της 22χρονης τραγουδοποιού που γεννήθηκε στο Νάσβιλ και ζει στο Λος Άντζελες. Έτη φωτός πέρα από οτιδήποτε έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν, αυτό το νέο κεφάλαιο θα δώσει αναμφίβολα στη Noah Cyrus μια στέρεη θέση στο ανώτερο επίπεδο των σύγχρονων τραγουδοποιών.

Η Noah Cyrus εξηγεί σχετικά με το νέο τραγούδι: «Όταν ζεις στην Καλιφόρνια, ζεις συνεχώς με τον φόβο της αντιπυρικής περιόδου. Εκείνη την εποχή, είχα ξεπεράσει τον χωρισμό μου και οι πυρκαγιές Caldor κυριαρχούσαν στις ειδήσεις. Όλος αυτός ο εσωτερικός, συναισθηματικός πόνος που ένιωθα ήταν συνυφασμένος με το άγχος για αυτή την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και την κλιματική αλλαγή γενικότερα».

«Το τραγούδι πήρε μορφή με βάση την ιδέα ότι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσει ο πρώην μου το μέγεθος των συναισθημάτων μου ήταν να γίνω αυτή η αιτία του χάους και να βάλω φωτιά σε ολόκληρη την πόλη», συνεχίζει.

«Αυτή η ιδέα της εσωτερικής σου πάλης που εκδηλώνεται στον πραγματικό κόσμο και επηρεάζει το περιβάλλον σου είναι ένα μεγάλο θέμα του δίσκου και αυτό το τραγούδι μοιάζει πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο έχω γράψει στο παρελθόν. Είναι η τέλεια εισαγωγή για το άλμπουμ», τονίζει.

Το «I Burned LA Down» κυκλοφορεί μαζί με ένα εκπληκτικό και κινηματογραφικό μουσικό βίντεο που κόβει την ανάσα, σε σκηνοθεσία της Actual Objects, που αντλεί έμπνευση από τις art-house ταινίες που τόσο αγαπάει η Noah Cyrus.

