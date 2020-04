Η Noah Cyrus ανακοινώνει το EP «The End Of Everything»

Οκτώ τραγούδια που φέρουν όλα τη δική της υπογραφή έχει ετοιμάσει η Noah Cyrus για το καινούργιο EP της.

Η Noah Cyrus αποκαλύπτει τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του ολοκαίνουργιου EP που είχε υποσχεθεί ότι θα μοιραζόταν.

Το επερχόμενο EP της Noah έχει τον τίτλο «The End Of Everything» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου μέσω της Panik Records και της Columbia Records / Sony Music.

To «The End Of Everything» θα περιέχει συνολικά οκτώ τραγούδια, μεταξύ των οποία το «I Got So High That I Saw Jesus», το «Lonely» αλλά και το παγκόσμιο hit «July», που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Όλα τα τραγούδια του EP γράφτηκαν από την ίδια τη Noah Cyrus.

Το τραγούδι «July» της Noah Cyrus είναι πλέον και επίσημα πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παγκόσμια επιτυχία του τραγουδιού γίνεται όλο και μεγαλύτερη, παρότι έχουν περάσει εννέα μήνες από την αρχική του κυκλοφορία του. Το «July» ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια streams παγκοσμίως σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, με 150 εκατομμύρια να είναι audio streams που προέρχονται από την Αμερική.

Επίσης το «July» έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία, στην Ιρλανδία και στην Νορβηγία καθώς και διπλά πλατινένιο στον Καναδά.

Η Noah Cyrus ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία τα πρώτα της βήματα στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας, προσπαθώντας να δώσει το δικό της στίγμα στην παγκόσμια pop σκηνή.

Μέχρι στιγμής το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και το «The End Of Everything» θα αποτελέσει ένα ακόμα κομμάτι στην προσπάθειά της.