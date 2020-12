Η Noah Cyrus κυκλοφορεί το single και music video «All Three»

Μια δυναμική μπαλάντα ερμηνεύει η Noah Cyrus.

Η Noah Cyrus επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο single «All Three», το οποίο κυκλοφορεί από την Columbia Records / Sony Music και συνοδεύεται από το δικό του εντυπωσιακό music video.

Το «All Three» είναι το πρώτο τραγούδι της 20χρονης τραγουδίστριας μετά την κυκλοφορία του EP «The End Of Everything» τον προηγούμενο Μάιο.

Το EP περιείχε την επιτυχία «July», ένα τραγούδι που μετρά συνδυαστικά 750 εκατομμύρια streams και έχει διπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τριπλά πλατινένια σε Αυστραλία, Καναδά και Ιρλανδία.

Πριν λίγο καιρό η Noah Cyrus κυκλοφόρησε επίσης μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «I Got So High That I Saw Jesus» από το EP στην οποία μοιράστηκε το μικρόφωνο με τη Miley Cyrus, τη μεγαλύτερη αδελφή της, κάνοντας πράξη την πρώτη τους δισκογραφική συνάντηση.

Τον προηγούμενο μήνα η Noah Cyrus έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Grammy και προτάθηκε επάξια για τον τίτλο του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη» στη διοργάνωση του 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου.

Η Noah Cyrus έχει γράψει το «All Three» μαζί με τον ανερχόμενο τραγουδιστή και τραγουδοποιό Grady, ο οποίος φρόντισε επίσης και την παραγωγή του single.

Οι στίχοι της δυναμικής μπαλάντας περιγράφουν μια καταστροφική σχέση που σε απορροφά στη δίνη της: «Πραγματικά το μισώ όταν λες πως μ’ αγαπάς / Αυτά τα λόγια είναι φρέσκο τσιμέντο / Και στα χέρια σου, νιώθω τόσο τυχερή / Πανάλαφρη όταν μου λες ψέματα».