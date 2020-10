«No Fun Mondays»: Ο Billie Joe Armstrong κυκλοφορεί άλμπουμ με διασκευές

Τις διασκευές που παρουσίασε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας συγκεντρώνει ο Billie Joe Armstrong σε ένα άλμπουμ.

Ο Billie Joe Armstrong των Green Day πρόσφερε στους θαυμαστές του καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας μια σειρά από διασκευές σε αγαπημένα του rock τραγούδια.

Η σειρά «No Fun Mondays» ξεκίνησε τον Μάρτιο με την κυκλοφορία μια νέας διασκευής κάθε Δευτέρα.

«Ενώ όλοι ήμασταν καραντίνα, σκεφτόμουν τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μου. Οικογένεια, φίλοι και φυσικά μουσική. Κατάλαβα ότι αν έπρεπε να περάσουμε αυτήν την περίοδο σε απομόνωση, τουλάχιστον μπορούμε να είμαστε μόνοι μαζί», αναφέρει ο Billie Joe Armstrong.

Ο frontman των Green Day συγκεντρώνει τώρα τις 14 διασκευές του σε ένα άλμπουμ με τον τίτλο «No Fun Mondays» που θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 27 Νοεμβρίου τόσο ψηφιακά όσο και σε CD και βινύλιο.

Το άλμπουμ «No Fun Mondays» θα περιλαμβάνει εκτελέσεις του Billie Joe Armstrong σε τραγούδια όπως το «Gimme Some Truth» του John Lennon, το «Kids In America» της Kim Wilde, το «You Can’t Put Your Arms Around A Memory» του Johnny Thunders, το «Corpus Christi» των Avengers και άλλες επιλογές, όπως το «Manic Monday» των The Bangles, στο οποίο έπαιξε κιθάρα η ίδια η Susanna Hoffs του γυναικείου συγκροτήματος.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Green Day είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία μία έκδοση βινυλίου του «No Fun Mondays» περιορισμένων αντιτύπων σε baby blue χρώμα με εξώφυλλο που λαμπυρίζει στο σκοτάδι.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου ο Billie Joe Armstrong παρουσίασε μία μοντέρνα punk διασκευή του τραγουδιού «Whole Wide World» του Wreckless Eric συμμετέχοντας στη σειρά «Amazon Original» του Amazon Music.

Το tracklist του «No Fun Mondays»

1. I Think We’re Alone Now

2. War Stories

3. Manic Monday

4. Corpus Christi

5. That Thing You Do!

6. Amico

7. You Can’t Put Your Arms Round A Memory

8. Kids In America

9. Not That Way Anymore

10. That’s Rock ‘N’ Roll

11. Gimme Some Truth

12. Whole Wide World

13. Police On My Back

14. A New England

Κεντρική φωτογραφία: Frank Micelotta / Picturegroup / Shutterstock