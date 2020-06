«No Flag»: Καινούργιο τραγούδι από τον Elvis Costello

Με νέα κυκλοφορία επανεμφανίζεται δισκογραφικά ο Elvis Costello.

Ο Elvis Costello δίνει στη δημοσιότητα ένα καινούργιο τραγούδι με τίτλο «No Flag».

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά σύμφωνα με τη σχετική δήλωση του καλλιτέχνη, αρμόζει στις απογοητεύσεις που σήμερα μαστίζουν τον κόσμο.

«Δεν υπάρχει καιρός για αυτό το είδος αγάπης / Καμία σημαία να κυματίζει ψηλά. Κανένα σημάδι για το σκοτεινό μέρος που ζω / Κανένας Θεός για τη σημασία που δεν δίνω», τραγουδά ο 65χρονος Βρετανός.

Ο Elvis Costello ηχογράφησε το τραγούδι «No Flag» μέσα σε τρεις μέρες στο Suomenlinnan Studio, σε απόσταση 20 λεπτών με το φέρι από το κέντρο του Ελσίνκι.

«Ήθελα να πάω κάπου όπου δεν θα με ήξερε κανένας. Άρα, αυτό είναι “ο ήχος του Ελσίνκι”» υπογραμμίζει.

Το single «No Flag» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία του καλλιτέχνη μετά το EP «Purse» (2019) και το άλμπουμ «Look Now» (2018), δύο δουλειές τις οποίες ηχογράφησε μαζί με τους The Imposters.

Στις 11 Ιουνίου ο Elvis Costello θα συναντήσει τη Rosanne Cash στη συναυλία «Present Perfect: Songs of Protest and Memory» που είναι μέρος της νέας διαδικτυακής σειράς εκδηλώσεων του ιστορικού Carnergie Hall της Νέας Υόρκης. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν επίσης η Brandi Carlisle, ο Gary Clark Jr., ο Marc Cohn και ο Ry Cooder.