Nirvana: Σε τιμή ρεκόρ πωλήθηκε η κιθάρα του Kurt Cobain από το «MTV Unplugged»

Χορός εκατομμυρίων για τη θρυλική κιθάρα του Kurt Cobain.

Σε τιμή ρεκόρ πωλήθηκε σε δημοπρασία η κιθάρα με την οποία εμφανίστηκε ο Kurt Cobain στο ανεπανάληπτο show που έδωσαν οι Nirvana για το «MTV Unplugged» το 1993.

Η κιθάρα 1959 Martin D-18E πωλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 6,01 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 5,37 εκατ. ευρώ) στη δημοπρασία «Music Icons» που διοργάνωσε το Σάββατο 20 Ιουνίου ο οίκος Julien’s Auctions στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας.

Αγοραστής της κιθάρας που χρησιμοποίησε ο Kurt Cobain στη σπάνια acoustic εμφάνιση των Nirvana είναι ο Αυστραλός Peter Freedman, ιδιοκτήτης της εταιρείας μικροφωνικού εξοπλισμού Røde Microphones.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας είχε τεθεί στο 1 εκατομμύριο δολάρια και συνολικά υποβλήθηκαν επτά προσφορές.

Τα 6 εκατομμύρια δολάρια για την κιθάρα του Kurt Cobain σηματοδοτούν το υψηλότερο χρηματικό ποσό στα οποίο έχει πωληθεί κιθάρα μουσικού. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε δημιουργηθεί όταν μία κιθάρα Black Stratocaster που ανήκε στον David Gilmour των Pink Floyd πωλήθηκε έναντι 3,95 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η κιθάρα του Kurt Cobain συνοδευόταν επίσης με την αρχική θήκη της με σκληρό κέλυφος. Ο frontman του Nirvana είχε διακοσμήσει τη θήκη με ένα φυλλάδιο για το άλμπουμ «Feel The Darkness» (1990) της μπάντας Poison Idea.

Στο εσωτερικό της θήκης περιέχεται ένα πακέτο χορδών της κιθάρας, τρεις πένες και ένα καστόρινο (σουέντ) τσαντάκι για αποθήκευση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

«Αυτή η σημαντική κιθάρα έχει κερδίσει τη δίκαια θέση της στην ιστορία του rock & roll ως το όργανο που έχει παιχτεί από έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της ροκ σε μια από τις μεγαλύτερες και αξέχαστες ζωντανές εμφανίσεις όλων των εποχών», δήλωσε ο Darren Julien, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οίκου δημοπρασιών Julien’s Auctions

Η συναυλία των Nirvana για το «MTV Unplugged» πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 18 Νοεμβρίου 1993, περίπου πέντε μήνες πριν το θάνατο του Kurt Cobain σε ηλικία 27 ετών στις 5 Απριλίου 1994. Το άλμπουμ με τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1994.

Στην ίδια δημοπρασία προσφέρθηκαν και άλλα σπάνια αντικείμενα από τη συμμετοχή των Nirvana στη σειρά συναυλιών «MTV Unplugged» του μουσικού τηλεοπτικού δικτύου MTV.

Μεταξύ αυτών ένα χειρόγραφο φύλλο του κιθαρίστα Curt Kirkwood με τους στίχους για το τραγούδι «Oh, Me» των Meat Puppets, μία δακτυλογραφημένη λίστα με το πρόγραμμα της θρυλικής συναυλίας, δακτυλογραφημένοι στίχοι των τραγουδιών «The Man Who Sold The World» του David Bowie και «Lake Of Fire» των Meat Puppets.

Επίσης στη δημοπρασία προσφέρθηκε μία επιστολή που έστειλε στον Kurt Cobain εννέα ημέρες πριν τη συναυλία η εταιρεία που είχε αναλάβει το management των Nirvana. Στην επιστολή αναφέρονται προτεινόμενα τραγούδια για το πρόγραμμα του «MTV Unplugged».

Η πράσινη πλεκτή ζακέτα που φορούσε ο Kurt Cobain εκείνη τη βραδιά πωλήθηκε σε άλλη μία δημοπρασία της Julien’s Auctions που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 έναντι 334.000 δολαρίων.