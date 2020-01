Nirvana: Μοναδικές στιγμές στην επανασύνδεση του θρυλικού συγκροτήματος (pics & vids)

Τα εναπομείναντα μέλη των Nirvana επανασυνδέθηκαν για μία σπάνια εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου φιλανθρωπικού γκαλά «Heaven Is Rock & Roll» του καλλιτεχνικού οργανισμού «The Art of Elysium».

Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιανουαρίου ο Dave Grohl, ο Krist Novoselic και ο Pat Smear ανέβηκαν στη σκηνή του Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες και πρόσφεραν μοναδικές στιγμές που αναμφίβολα θα μείνουν αξέχαστες στους παρευρισκόμενους.

Με δυσαναπλήρωτο το κενό του Kurt Cobain, τους Nirvana συνόδευσαν στα φωνητικά ο Beck, η St. Vincent και η κόρη του Dave Grohl, η 13 ετών Violet.

Οι Nirvana έπαιξαν ορισμένα από τα κλασικά τραγούδια τους όπως τα «Lithium», «In Bloom», «Heart-Shaped Box», «Been A Son» και τη διασκευή τους στο «The Man Who Sold the World» του David Bowie, την οποία είχαν παρουσιάσει πρώτη φορά στο περίφημο show τους για το MTV Unplugged στη Νέα Υόρκη το 1993.

Να σημειωθεί ότι η τελική σύνθεση των Nirvana αποτελούνταν από τον αείμνηστο Kurt Cobain στη φωνή και την κιθάρα, τον Krist Novoselic στο μπάσο και τον Dave Grohl στα ντραμς.

WATCH: Dave Grohl, @KristNovoselic, and Pat Smear reunite at @TheArtofElysium gala, joined on stage by @beck and @st_vincent to perform #Nirvana’s cover of “Man Who Sold the World.” pic.twitter.com/t0ntCHUDPo

— Tim Chan (@mrtimchan) January 5, 2020