Nirvana: Επετειακή επανέκδοση για τα 30 χρόνια του θρυλικού «Nevermind»

Το «Nevermind» συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ «Nevermind» των Nirvana στις 24 Σεπτεμβρίου 1991 προκάλεσε μια κοσμογονική αλλαγή στην παγκόσμια νεανική κουλτούρα.

Το άλμπουμ ανέβηκε στο No. 1 παγκοσμίως μέσα στους επόμενους μήνες και ο αντίκτυπός του, θα αναδείκνυε τους Kurt Cobain, Krist Novoselic και Dave Grohl από ένα πολλά υποσχόμενο cult συγκρότημα του βορειοδυτικού Ειρηνικού σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και επιδραστικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το «Nevermind» επανάφερε την ακεραιότητα και το πάθος του rock ‘n’ roll στην κορυφή των charts και συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για τους θαυμαστές και τους μουσικούς τις τελευταίες τρεις δεκαετίες – όπως αναμφίβολα θα συνεχίσει να το κάνει και για τις επόμενες γενιές.

Ξεκινώντας από τις 12 Νοεμβρίου 2021, η Geffen / UMe / Universal Music θα γιορτάσει την επέτειο των 30 ετών από την κυκλοφορία του «Nevermind» με μια σειρά επανεκδόσεων σε πολλαπλές μορφές.

Συνολικά 94 κομμάτια ήχου και εικόνας, εκ των οποίων 70 ακυκλοφόρητα έως τώρα, θα συμπεριληφθούν με μία σειρά διαφορετικών εκδόσεων, που κυμαίνονται από Super Deluxe Editions μέχρι τις κανονικές ψηφιακές εκδόσεις/CD και μονό δίσκο βινυλίου με bonus δίσκο βινυλίου 7 ιντσών.

Όλες οι εκδόσεις θα περιέχουν το άλμπουμ «Nevermind» σε νέο mastering σε υψηλή ανάλυση 192kHz 24-bit από τις αρχικές στερεοφωνικές αναλογικές μαγνητοταινίες μισής ίντσας.

Στο ακυκλοφόρητο υλικού των διάφορων εκδόσεων για την τριακοστή επέτειο του «Nirvana» περιλαμβάνονται τέσσερα ολόκληρα live shows, τα οποία καταγράφουν την ιστορική ανοδική πορεία που διέγραψαν οι Nirvana στη συναυλιακή σκηνή.

Πρόκειται για τα:

• «Live in Amsterdam, Netherlands» (ηχογραφήθηκε και γυρίστηκε στις 25 Νοεμβρίου 1991 στο φημισμένο club «Paradiso» στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας).

• «Live in Del Mar, California» (ηχογραφήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1991 στο «Pat O’Brien Pavilion» στο Del Mar Fairgrounds της Καλιφόρνια).

• «Live in Melbourne, Australia for triple j» (ηχογραφήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1992 στο «The Palace» στο St. Kilda της Μελβούρνης).

• «Live in Tokyo, Japan» (ηχογραφήθηκε στο «Nakano Sunplaza» του Τόκιο στις 19 Φεβρουαρίου 1992).

Τα τέσσερα remastered live shows περιλαμβάνονται στις Super Deluxe Editions του «Nevermind».

Οι Super Deluxe Editions θα είναι διαθέσιμες τόσο σε βινύλιο (8LPs σε μαύρα βινύλια 180 γραμμαρίων, όλα σε premium tip-on jackets, συν το νέο single 7 ιντσών που θα περιέχει το «Endless, Nameless» στην Α’ πλευρά και τα «Even In His Youth» και «Aneurysm» στη Β’ πλευρά) και CD+Blu-ray (5 CD συν Blu-ray με το βίντεο της συναυλίας «Live in Amsterdam, Netherlands» σε remastered ήχο και εικόνα σε HD).

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο μια παγκόσμια καμπάνια τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR), που ενθαρρύνει το κοινό να σκανάρει μία σχετική εικόνα προκειμένου να ξεκλειδώσει το trailer για την επετειακή επανέκδοση του «Nevermind».