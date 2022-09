Οι Nine Inch Nails επανενώθηκαν στη σκηνή με τα πρώην μέλη τους

Μία μοναδική έκπληξη είχαν οι Nine Inch Nails για το κοινό στη συναυλία τους στην πατρίδα τους.

Ο ιδρυτής των Nine Inch Nails, Trent Reznor, συγκέντρωσε ξανά τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος σε μία ξεχωριστή συναυλία λίγο έξω από την πόλη του συγκροτήματος, το Κλίβελαντ, το βράδυ του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου.

Προς το τέλος της συναυλίας, τα πρώην μέλη Richard Patrick (Filter), Chris Vrenna, Danny Lohner και Charlie Clouser των Nine Inch Nails ανέβηκαν στη σκηνή για να συμμετάσχουν στα τελευταία έξι τραγούδια και να αποτίσουν φόρο τιμής στις μελωδίες που γεννήθηκαν από την επική σύνθεση του συγκροτήματος της εποχής του ’90.

Στα τραγούδια που έπαιξαν περιλαμβάνονταν το «Eraser», το «Wish», το «Sin», το «Gave Up» και το «Head Like A Hole», με το οποίο έκλεισε η βραδιά.

Λίγο πριν το «Head Like A Hole», τα πρώην μέλη των Nine Inch Nails έπαιξαν μία διασκευή της μεγάλης επιτυχίας «Hey Man Nice Shot» των Filter.

Συμμετείχε επίσης η σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος, αποτελούμενη από τον Trent Reznor και τον Atticus Ross και τους μουσικούς Robin Finck, Alessandro Cortini και Ilan Rubin που τους συνοδεύουν στις περιοδείες τους, δημιουργώντας ένα τεράστιο supergroup.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nine Inch Nails (@nineinchnails)

Καθώς μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την ξεχωριστή, στις 22 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του EP «Broken» των Nine Inch Nails, πολλοί θαυμαστές πίστευαν ότι το συγκρότημα θα έπαιζε ολόκληρο το EP κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Αυτή η ελπίδα διαψεύστηκε, αν και οι NIN παρουσίασαν ορισμένα από τα τραγούδια του «Broken» στο πρόγραμμα.

Επίσης, νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συναυλίας, οι Nine Inch Nails έπαιξαν αρκετά τραγούδια από το «The Downward Spiral», όπως τα «March of the Pigs», «Closer», «Piggy» και «Heresy». Στα 23 τραγούδια του προγράμματός τους περιλαμβάνονταν επίσης κλασικά κομμάτια όπως το «Sanctified» των Pretty Hate Machine.

Η συναυλία του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου όχι μόνο έλαβε χώρα λίγο έξω από την πατρίδα του συγκροτήματος, το Κλίβελαντ (στο Blossom Music Center στο Cuyahoga Falls), αλλά βρισκόταν επίσης κοντά στο Rock & Roll Hall of Fame, στο οποίο οι Nine Inch Nails εντάχθηκαν το 2020.

Την προηγούμενη ημέρα της συναυλίας, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, το Rock & Roll Hall of Fame διοργάνωσε μία ημέρα θαυμαστών των Nine Inch Nails, όπου όλα τα μέλη του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των Patrick, Vrenna, Lohner και Clouser, έλαβαν μέρος σε ένα Q&A και μίλησαν για την ένταξή τους στο Hall of Fame και τα 30 και πλέον χρόνια της ιστορίας τους.

Παρακολουθήστε βίντεο από τη συναυλία παρακάτω:

Παρακολουθήστε το Q&A των Nine Inch Nails: