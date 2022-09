Ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει το «Jukebox» στο «Faliro Summer Theater»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει στο στο «Faliro Summer Theater» τη μουσική παράσταση «Jukebox – Τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν».

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και τραγουδοποιούς της χώρας μας, στήνει το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στο «Faliro Summer Theater» ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του καθώς και νέες συνθέσεις του.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου γίνεται η παρέα όλων μας μέσα από την πολύ επιτυχημένη εκπομπή «Μουσικό Κουτί» στην ΕΡΤ1. Εμπνευστής, οραματιστής και δημιουργός του «Μουσικού Κουτιού», ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντά εκλεκτούς καλεσμένους, μοιράζεται πρωτότυπες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, στήνοντας κάθε εβδομάδα ένα μοναδικό live.

Στο «Faliro Summer Theater», ο Νίκος Πορτοκάλογλου δημιουργεί ένα μοναδικό ζωντανό jukebox νοσταλγίας και αισιοδοξίας. Ένα jukebox πολύχρωμο, γεμάτο με τραγούδια από διαφορετικές εποχές και γλώσσες.

Γεμάτο με «τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν» όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος υπογράφει αυτή τη μουσική παράσταση και μαζί με τους ΜΠΛΕ, τον Στάθη Δρογώση, τον Βύρωνα Τσουράπη, τον Θανάση Τσακιράκη και τον Ηλία Λαμπρόπουλο δημιούργησαν μία μοναδική παρέα που μας ταξιδεύει σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη της μουσικής με τραγούδια που τους διαμόρφωσαν, χωρίς φόβο αλλά με περίσσιο πάθος.

Οι ΜΠΛΕ, έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έχουν καταφέρει να συνδυάσουν στη μουσική τους pop-rock στοιχεία με έντονες πινελιές από την τζαζ, την μπλουζ και τη funk μουσική και ταυτόχρονα να ξεχωρίζουν για την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν στα live τους.

Ο Στάθης Δρογώσης, αγαπημένος τραγουδοποιός, ερμηνεύει επιλογές από όλη την δισκογραφική του πορεία αλλά και αγαπημένα τραγούδια του χθες και του σήμερα.

Την σπουδαία μελωδική παρέα συμπληρώνουν ο απαράμιλλος Βύρων Τσουράπης, νέος τραγουδοποιός και μέλος της μπάντας του «Μουσικού Κουτιού», ο Θανάσης Τσακιράκης, που ξεχώρισε με την παρουσία του στο «Μουσικό Κουτί» δίνοντας τον ρυθμό στα τύμπανα καθώς και ο Ηλίας Λαμπρόπουλος που με το ιδιαίτερο ταλέντο του συνδυάζει μοναδικά το βιολί, το μπουζούκι, την τρομπέτα και την γκάιντα.

Όλοι μαζί γίνονται μία παρέα και παρουσιάζουν ένα εξωστρεφές κι εξαιρετικά διασκεδαστικό πρόγραμμα, με πολλή μουσικότητα υψηλής αισθητικής όπου (εκτός των άλλων) παίζονται και διασκευές σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών σε παλιά επιτυχημένα τραγούδια που τους έχουν σημαδέψει δίνοντας έτσι ενέργεια σε ένα ζωντανό jukebox επί σκηνής.

Χωρούν άραγε σε ένα playlist το «Knockin’ On Heaven’s Door», το «Dancing Queen», «Το κορίτσι Του Μάη», η «Ωδή Στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», το «Let It Be», το «Πάνω Απ’ Τα Σύννεφα», το «Should I Stay Or Should I Go», το «Πόσο Σε Θέλω», το «Δεν Θέλω», το «Wish You Were Here», το «Μην Το Πεις Πουθενά», η «Σκόνη», «Ο Ταχυδρόμος» και η «Θάλασσά Μου Σκοτεινή»;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Αν πραγματικά αγαπάτε τη μουσική, μην χάσετε αυτήν την ξεχωριστή μουσική παράσταση.

Νίκος Πορτοκάλογλου

Jukebox – Τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση Εισιτηρίων: viva.gr – artinfo.gr

Και στα ταμεία του θεάτρου καθημερινά 10:00 – 18:00

Faliro Summer Theater

Ολυμπιακό Ακίνητο Tae Kwon Do

Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο, 10445