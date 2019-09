View this post on Instagram

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9 ΞΕΚΙΝΑΜΕ! 🔸ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ🔸 🔸ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ🔸 🔸ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ🔸 Κάθε Σάββατο & Κυριακή 📍STAGE LIVE ☎️ RSV: 2310.566.768 #StageLive #StageLiveThessaloniki #NikosMakropoulos #ElliKokkinou #VasilisDimas