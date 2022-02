Ο Nikki Sixx των Mötley Crüe αποκαλεί τους Pearl Jam ένα «από τα πιο βαρετά συγκροτήματα στην ιστορία»

Ο Nikki Sixx των Mötley Crüe χαρακτήρισε τους Pearl Jam ως «ένα από τα πιο βαρετά συγκροτήματα στην ιστορία», αφού ο Eddie Vedder δήλωσε ότι «απεχθανόταν» την glam-metal σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο Eddie Vedder των Pearl Jam, σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στους «New York Times» για την προώθηση του επερχόμενου σόλο άλμπουμ του, μίλησε για το φαινόμενο της αλλαγής για το οποίο πιστεύει ότι μπορεί να ευθύνεται η κουλτούρα της Generation X και της alternative rock των αρχών της δεκαετίας του ’90.

«Ξέρετε, δούλευα στο Σαν Ντιέγκο και μετέφερα εξοπλισμό σε ένα κλαμπ. Κατέληγα σε συναυλίες που δεν θα επέλεγα να πάω – σε συγκροτήματα που μονοπωλούσαν το MTV στα τέλη της δεκαετίας του ’80», περιέγραψε.

«Σε metal συγκροτήματα που -προσπαθώ να το πω ευγενικά- περιφρονούσα. “Girls, Girls, Girls” και Mötley Crüe: Να πάτε να πνιγείτε. Το μισούσα. Μισούσα το πώς έκανε τους άντρες να φαίνονται. Μισούσα το πώς έκανε τις γυναίκες να φαίνονται. Ήταν τόσο κενό», θυμήθηκε ο τραγουδιστής των Pearl Jam.

«Οι Guns N’ Roses εμφανίστηκαν και, δόξα τω Θεώ, είχαν τουλάχιστον κάποια κότσια. Αλλά επιστρέφω στο θέμα για να πω ότι ένα πράγμα που εκτίμησα ήταν ότι στο Σιάτλ και στο εναλλακτικό κοινό είναι ότι οι γυναίκες μπορούσαν να φορούν τις στρατιωτικές μπότες και τα πουλόβερ τους και τα μαλλιά τους έμοιαζαν με τα μαλλιά της Cat Power και όχι της Heather Locklear – δεν έχω τίποτα εναντίον της», συνέχισε.

«Δεν πουλούσαν τους εαυτούς τους. Είχαν άποψη και τις σέβονταν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αλλαγή που κράτησε. Ακούγεται τόσο τετριμμένο, αλλά πριν από αυτό ήταν οι κορσέδες. Ο μόνος άνθρωπος που φορούσε κορσέ τη δεκαετία του ’90 και μπορούσα να εκτιμήσω ήταν ο Perry Farrell», σημείωσε.

Ο Nikki Sixx απάντησε μέσω Twitter στα σχόλια του Eddie Vedder, γράφοντας: «Γέλασα σήμερα διαβάζοντας πόσο πολύ μισούσε ο τραγουδιστής των Pearl Jam τους Mötley Crüe. Αν σκεφτούμε τώρα ότι είναι ένα από τα πιο βαρετά συγκροτήματα στην ιστορία, τότε αυτό είναι κομπλιμέντο, έτσι δεν είναι;».

Made me laugh today reading how much the singer in Pearl Jam hated @MotleyCrue. Now considering that they’re one of the most boring bands in history it’s kind of a compliment isn’t it?#TheStadiumTour #RocknRoll

