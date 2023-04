Ο Nikki Sixx επιβεβαιώνει ότι οι Mötley Crüe ετοιμάζουν νέα μουσική

Ο Nikki Sixx επιβεβαίωσε ότι οι Mötley Crüe βρίσκονται στο στούντιο και ετοιμάζουν νέα μουσική.

Ο μπασίστας των ειδώλων του hair metal δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία στην οποία βρίσκεται μαζί με τον ντράμερ Tommy Lee και τον νέο κιθαρίστα του συγκροτήματος, John 5 και έγραψε: «Άλλη μία φοβερή ημέρα σύνθεσης τραγουδιών».

Ο Nikki Sixx αποκάλυψε επίσης ότι οι Mötley Crüe συνεργάζονται με τον παραγωγό Barry Pointer.

Διαφήμιση

Στη σελίδα του στο Twitter, ο Nikki Sixx επιβεβαίωσε ότι οι Mötley Crüe γράφουν νέα μουσική, παρά την όξυνση των σχέσεων του συγκροτήματος με τον Mick Mars.

«Γράφουμε. Η δημιουργική διαδικασία της σύνθεσης τραγουδιών ήταν πάντα ο παλμός της καρδιάς του συγκροτήματός μας», ανέφερε στους ακολούθους του.

«Θα πάμε στο μεγάλο στούντιο την επόμενη εβδομάδα και θα ηχογραφήσουμε μερικά τραγούδια και θα δούμε πού θα πάει», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην αποτελεί απαραίτητα επιβεβαίωση ενός νέου άλμπουμ, καθώς ο Nikki Sixx διευκρίνισε: «Δεν έχουμε ένα οριστικό σχέδιο σε αυτό το σημείο. Απλά αφήνουμε τα τραγούδια να μας καθοδηγήσουν».

We are writing.The creative process of songwriting has always been the heartbeat of our band. We’re gonna go in the big studio next week and record a few off the floor and see where it goes. We don’t have a definitive plan at this point.Just letting the songs guide us.

— 📷 (@NikkiSixx) April 13, 2023