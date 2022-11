Ο Nikki Sixx των Mötley Crüe επιτίθεται στην Taylor Swift: «Κλαψουρίζει κάθε φορά για κάτι»

Οι θαυμαστές της Taylor Swift έσπευσαν να υπερασπιστούν την αστέρα της pop απέναντι στους ισχυρισμούς του Nikki Sixx των Mötley Crüe ότι η τραγουδίστρια «κλαψουρίζει».

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, ο Nikki Sixx χρησιμοποίησε το Twitter για να καταθέσει τις σκέψεις του για την Taylor Swift, προφανώς σε σχέση με το φιάσκο της Ticketmaster σχετικά με την πώληση εισιτηρίων για την περιοδεία «The Eras Tour» της τραγουδίστριας.

Η γενική πώληση εισιτηρίων για την πρώτη περιοδεία της Taylor Swift μετά από πέντε χρόνια ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της «εξαιρετικά υψηλής ζήτησης», όπως υποστήριξε σε ανακοίνωσή της η Ticketmaster.

Η Taylor Swift απάντησε στην ακύρωση της πώλησης εισιτηρίων με μια δήλωσή της, γράφοντας ότι η ομάδα της «ρώτησε πολλές φορές αν μπορούν να διαχειριστούν αυτού του είδους τη ζήτηση» και ισχυρίστηκε ότι η Ticketmaster «τους διαβεβαίωσε ότι μπορούν».

Αναφερόμενος κατά τα φαινόμενα στη δήλωση της Taylor Swift, ο Nikki Sixx έγραψε ότι η τραγουδίστρια «μοιάζει πάντα να κλαψουρίζει για κάτι κάθε φορά που πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ».

Is it just me or does Taylor Swift always seems likes she’s whining about something new every-time she’s gonna drop an album? #WorIsMeMarketing

Ο μπασίστας των Mötley Crüe δέχθηκε στη συνέχεια έναν καταιγισμό αντιδράσεων προς υπεράσπιση της Taylor Swift.

Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου χαρακτήρισαν το tweet του Nikki Sixx ως «μισογυνιστικό», ενώ άλλοι επαίνεσαν την Taylor Swift που «υπερασπίστηκε τον εαυτό της» και τους θαυμαστές της.

Οι χρήστες του Twitter διερωτήθηκαν αν οι Mötley Crüe θα είχαν ποτέ τόσο μεγάλη ζήτηση για τις περιοδείες τους και σύγκριναν τη δισκογραφία του συγκροτήματος με εκείνη της Taylor Swift.

«Γκρινιάζει ή υπερασπίζεται τον εαυτό της; Νομίζω ότι όλοι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στη βιομηχανία των συναυλιών θα πρέπει να βγουν μπροστά και να βοηθήσουν να διορθωθούν τα προβλήματα με την Ticketmaster», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

«Αν η ζωντανή μουσική συνεχίσει να πηγαίνει έτσι, οι θαυμαστές θα αρχίσουν να ξοδεύουν τα χρήματά τους αλλού. Έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Κοιτάξτε την κινηματογραφική βιομηχανία», πρόσθεσε.

Whining or standing up for herself? I think all the biggest artist in the concert biz should step up and help fix the problems with Ticketmaster. If live music keeps going this way, fans will start spending their money else where. It’s getting out of hand. Look at the movie biz.

— Armando Vega (@TheArmandoVega) November 19, 2022