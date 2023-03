Nightstalker και Fundracar στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μία συναυλιακή εμπειρία γεμάτη έκσταση και rock ‘n’ roll ψυχεδέλεια.

Οι Nightstalker και οι Fundracar, δύο από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της underground σκηνής, ενώνουν τις εκρηκτικές τους δυνάμεις για μία μοναδική βραδιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 16 Ιουνίου.

Δύο συγκροτήματα που τους δένει φιλία χρόνων, παίρνουν μαζί τους γκαζωμένους και ασταμάτητους Bad Habits και βάζουν στοίχημα να ισοπεδώσουν το κέντρο της πόλης με μία συναυλιακή εμπειρία γεμάτη έκσταση και rock ‘n’ roll ψυχεδέλεια.

Nightstalker

Οι Nightstalker πάντα με πυξίδα τους την underground ψυχή και την ωμή δύναμη του σκληρού ήχου, μπαίνουν με φόρα στο καλοκαίρι ύστερα από μία μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία την άνοιξη.

Διαφήμιση

Πιστοί όσο λίγοι στο αυθεντικό rock ‘n’ roll attitude και στο φανατικό κοινό τους που γεμίζει ασφυκτικά κάθε χώρο που εμφανίζονται, επιστρατεύουν εντυπωσιακά riffs, εθιστικά ρεφρέν, groovy ρυθμούς και ψυχεδελικές εκρήξεις.

Οι Nightstalker δημιουργούν rock ’n’ roll ύμνους και ανατινάζουν ξανά και ξανά τα stages σε Ελλάδα και Ευρώπη, αφήνοντας τους εκστασιασμένους φίλους τους σε αναμονή της επόμενης εμφάνισης.

Από τις συναυλίες των 100 και 200 ατόμων, μέχρι τα κατάμεστα κλειστά γήπεδα και τις ευρωπαϊκές περιοδείες και φεστιβάλ της τελευταίας δεκαετίας, οι Nightstalker δεν πρόδωσαν ποτέ τα ιδανικά τους και δεν απογοήτευσαν ποτέ τους ακροατές τους.

Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που ο Argy, ντράμερ τότε, ξεκίνησε το συγκρότημα και λίγο μετά συνάντησε τον Αντρέα. Στην πορεία και μετά από αλλαγές στη σύνθεση, έδεσαν με τον Τόλη και τον Ντίνο αποτελώντας έκτοτε μία τετράδα φωτιά.

Οκτώ άλμπουμ με σύνθετο ήχο και ποικίλες rock διαδρομές και αμέτρητα εκρηκτικά lives, έχουν χτίσει τον μύθο και την πραγματικότητα για μία από τις καλύτερες επί σκηνής heavy rock μπάντες της Ευρώπης.

Fundracar

Αντικαθεστωτικοί στον ήχο, προκλητικοί στο στίχο και χαοτικοί στη σύνθεση. Αυτοί είναι οι Fundracar.

Ένα αιρετικό γκρουπ που δημιουργεί τα ηχητικά κύματα της συμπαντικής ψυχεδέλειας και της trippy punk. Η μουσική τους αποτελεί θρησκευτική εμπειρία. Ο ρυθμός τους είναι ένα χαρμάνι διεστραμμένης λαϊκής εκστατικότητας και γκρούβας απ’ την κόλαση.

Συσπειρώνοντας διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, οι Fundracar πετυχαίνουν κάτι μοναδικό: distorted ηλεκτρικές κιθάρες και μπάσο δυναμίτης, floating synths και σαξόφωνο από το υπερπέραν, beatbox και σαμανικά κρουστά συνθέτουν την ανατρεπτική μουσική τους ταυτότητα που οδηγεί σε απογείωση με punk ενέργεια για καύσιμο.

Με αρχιερέα τον Μάριο Νταβέλη μεταδίδουν τη μέθη και την έκσταση της σκηνής, πλαισιωμένη από μουσικές που προκαλούν αρχέγονες δονήσεις.

Bad Habits

What is Rock & Roll anyway? – Οι Bad Habits ξεκίνησαν ως μία από τις πιο γνήσιες εκφάνσεις του rock’n’roll και κατέληξαν να είναι ο ορισμός του.

Classic rock νοσταλγία, punk explosions και μοντέρνες αναφορές, σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ των alt ’00s και της ωμής rock’n’roll δύναμης των ‘7’s, είναι η συνταγή ενός από τα πιο high energy σχήματα που θα πετύχεις ζωντανά εκεί έξω, γεγονός που άλλωστε εξηγεί και το γιατί οι Bad Habits βρίσκονται σε σταθερά ανοδική πορεία σε αυτή τη διετία ύπαρξής τους.

Διαφήμιση

Οι Jo (φωνή), Ellie (φωνή, μπάσο), Sellyoursouls (κιθάρα), Severin (κιθάρα) και Apostol (drums) αποφάσισαν στα τέλη του 2020 έχοντας ως βάση την Αθήνα, να ισορροπήσουν τις ετερόκλητες επιρροές τους, να τις βάλουν σε straightforward rock & roll κομμάτια και να τα μοιραστούν με τον κόσμο.

Οι Bad Habits μπήκαν άμεσα στο στούντιο για την ηχογράφηση 14 τραγουδιών, τα οποία έθεσαν τις βάσεις για το συγκρότημα.

Με κυκλοφορία του πρώτου τους single, «California», οι Bad Habits άφησαν εξαίρετες εντυπώσεις στην alternative σκηνή. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε με τις επόμενες κυκλοφορίες τους, οι οποίες επιλέχθηκαν για δύο editorial playlists στο Spotify και τους οδήγησαν στην πρώτη τους εγχώρια περιοδεία με ηλεκτρισμένα sold-out shows, αναδεικνύοντας την «rock & roll extravaganza» συναυλιακή εμπειρία ως τη μεγαλύτερη δύναμή τους.

Ενώ ηχογραφούν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, οι Bad Habits συνεχίζουν στο 2023 στον ίδιο δρόμο, ενάντια σε κάθε θεματοφύλακα, στερεότυπο και καλούπι.

Πληροφορίες

Τιμή εισιτηρίων: Early Birds 12€, προπώληση 14€, ταμείο 17€

(Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων

Online: www.viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

– Public

– Καταστήματα Nova

– Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία

– Yoleni’s Greek Gastronomy Center (Σόλωνος 9)

– Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

– Rhythm Records (Μπενάκη 74, Εξάρχεια) Τρίτη, Πέμπτη (10:30 – 20:00) και Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο (10:30 – 15:00) (πληρωμή με μετρητά)