Ο Nicky Youre επιστρέφει με το νέο single «Shut Me Up»

Το νέο τραγούδι του Nicky Youre αναφέρεται στο συναίσθημα του ενθουσιασμού για το άγνωστο.

Ο 23χρονος indie-pop καλλιτέχνης Nicky Youre κυκλοφορεί το νέο ακαταμάχητο τραγούδι «Shut Me Up».

Το τραγούδι, σε παραγωγή του Cirkut (Britney Spears, Sam Smith), συνοδεύεται από ένα βίντεο στο οποίο ο Nicky Youre περιγράφει λεπτομερώς τα βήματα που χρειάζεται να κάνεις για να καθαρίσει το κεφάλι σου όταν είσαι αγχωμένος για να κάνεις την πρώτη κίνηση σε μια σχέση. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Matt Shaffar.

Ο Nicky Youre δηλώνει για το «Shut Me Up»: «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε και η παραγωγή του έγινε μαζί με μερικούς από τους πιο αγαπημένους μου συνεργάτες και φίλους όλων των εποχών. Όταν γράψαμε αυτό το τραγούδι πέρυσι, δεν είχα ιδέα ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα συνδέονταν με αυτό με τον ίδιο τρόπο που το έκανα εγώ».

«Για εμένα, αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο συναίσθημα του ενθουσιασμού για το άγνωστο», εξηγεί.

«Η αβεβαιότητα είναι κάτι που με φοβίζει και με κάνει να αισθάνομαι αισιόδοξα ταυτόχρονα. Η γνώση ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει από μία άγνωστη κατάσταση πάντα ηρεμεί τα νεύρα και μου φέρνει αυτοπεποίθηση και παρηγοριά», συνεχίζει.

Το «Shut Me Up» μιλάει για εκείνη τη στιγμή στις σχέσεις όταν δεν είσαι σίγουρος για το πώς νιώθει κάποιος για εσένα. Είναι η στιγμή στις σχέσεις που νομίζεις ότι ξέρεις πώς νιώθει, αλλά κανείς από τους δύο δεν το έχει πει φωναχτά ο ένας στον άλλον.

Είναι το αμήχανο στάδιο όπου συνεχίζεις τις συζητήσεις επειδή φοβάσαι να κάνεις την πρώτη κίνηση.

«Μερικές φορές νιώθεις ότι χρειάζεσαι λίγη βοήθεια από τον σύντροφό σου για να σε κάνει να το βουλώσεις και να το κάνεις για εσένα. Ελπίζω και εύχομαι μόνο να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τραγούδι για να κλείσετε το στόμα του επόμενου συντρόφου σας», καταλήγει ο Nicky Youre.

Με τον Nicky Youre να έχει ήδη προταθεί για ένα iHeartRadio Music Award και ένα Kids’ Choice Award, το 2023 αποδεικνύεται ότι θα είναι μία ακόμη συναρπαστική χρονιά για τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό.

Το «Shut Me Up» έπεται της κυκλοφορίας του «Eyes On You» τον Νοέμβριο και της επιτυχίας «Sunroof» του Nicky Youre, που έγινε πλατινένια στις ΗΠΑ και παρέμεινε επί 11 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του Billboard Hot 100, ανεβαίνοντας στο Νο. 4.

Το «Sunroof» του Nicky Youre ήταν το δημοφιλέστερο τραγούδι στις ΗΠΑ στην πλατφόρμα του TikTok το 2022 και το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι παγκοσμίως στο TikTok το 2022.

Επίσης, ήταν το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο στα αμερικανικά ραδιόφωνα το 2022 και συμπεριλήφθηκε στις λίστες του Billboard και των Los Angeles Times με τα καλύτερα τραγούδια της προηγούμενης χρονιάς.