O Nicky Romero είναι η νέα προσθήκη στο εντυπωσιακό line-up του «UNITE With Tomorrowland Athens».

Το «UNITE With Tomorrowland» έρχεται στην Ελλάδα. Το Σάββατο 27 Ιουλίου, στον Ανοιχτό Χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας θα ζήσουμε τη μαγεία της μεγαλύτερης γιορτής της ηλεκτρονικής μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία ένα ακόμα μεγάλο όνομα που ολοκληρώνει το line-up αυτής της μεγάλης βραδιάς.

O σπουδαίος Nicky Romero θα βρίσκεται και αυτός στην Αθήνα, μαζί με τον μεγάλο Armin van Buuren, τους W&W, τους Mad M.A.C. και τους CJ Jeff, Playmen, Junior Pappa, ενώ σε ζωντανή δορυφορική σύνδεση με την κεντρική σκηνή του «Tomorrowland» στο Βέλγιο, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta και Vini Vici.

Ο διάσημος Ολλανδός καλλιτέχνης έχει εξελιχθεί από «παιδί – θαύμα» της μουσικής σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

DJ, παραγωγός και μεγιστάνας της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας ιδρύσει μία εταιρεία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ηλεκτρονικής dance μουσικής, ο Nicky Romero είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε αυτό τον χώρο, πέρα από κάθε αμφιβολία.

Από τα εμβληματικά hits, «Toulouse» και «I Could Be The One», μέχρι το πρόσφατο «Bittersweet», το πλούσιο βιογραφικό του είναι γεμάτο από μία εντυπωσιακή δισκογραφία που περιλαμβάνει αυθεντικές δικές του συνθέσεις, remixes και συμπαραγωγές, αποδεικνύοντας επανειλημμένα τη μοναδική ικανότητά του να εξελίσσεται μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το ανήσυχο πνεύμα και η δημιουργική νοοτροπία του εκφράζονται, ίσως ακόμα πιο έντονα, στην επιτυχία και την επιρροή που έχει η εταιρεία του, Protocol Recordings. Από τη σκηνή στο studio και ακόμα παραπέρα, ο Nicky Romero αφήνει ένα ανεξίτηλο στίγμα στην ηλεκτρονική μουσική του σήμερα.

Ολόκληρο το σκηνικό της Αθήνας, που θα κατασκευαστεί ειδικά για το event, θα ξεπεράσει τα 50 μέτρα σε πλάτος και τα 25 μέτρα σε ύψος, ως μέρος μίας παραγωγής πρωτοφανών διαστάσεων για τα δεδομένα παρόμοιων διοργανώσεων στη χώρα μας, αντάξια του μεγαλύτερου φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στον κόσμο που υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία στους χιλιάδες επισκέπτες του.

Εισιτήρια

Η πώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 45 ευρώ (γενική είσοδος) και 150 ευρώ (VIP).

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.tomorrowland.com & www.viva.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)