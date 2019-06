Ο Nicky Romero ενώνει τις δυνάμεις του με το δίδυμο των παραγωγών Stadiumx και τη φωνή του Sam Martin και το αποτέλεσμα είναι το summer anthem «Love You Forever»!

Το τραγούδι κατακλύζεται από ενέργεια και αισθηματισμό και σε αυτό σίγουρα έχει βοηθήσει η χρόνια διπλή εστίαση του Nicky Romero σε αξιόλογα κομμάτια ηλεκτρονικής pop αλλά και σε τραγούδια γεμάτα ενέργεια που ακούγονται ασταμάτητα σε φεστιβάλ όλου του κόσμου. Βέβαια σε αυτό το Ολλανδός DJ / παραγωγός δεν είναι μόνος του. Μαζί του είναι το δίδυμο των παραγωγών της progressive και future house από την Ουγγαρία, Stadiumx αλλά και τα υπέροχα φωνητικά του βραβευμένου με Grammy, Sam Martin.

Το «Love You Forever» δεν είναι στο πρώτο τραγούδι που συνεργάζονται ο Nicky Romero και οι Stadiumx. Στο παρελθόν έχουν ανταλλάξει remixn με τους Stadiumx να πειράζουν το «Like Home» και το «Ring The Alarm» ενώ ο Romero έδωσε το δικό του άγγιγμα στο επικό «Howl at the Moon». Το 2018 οι δύο τους συνεργάστηκαν στο «Rise».

Μετά την επιτυχία του «Rise» όλες οι πλευρές ήταν πρόθυμες να το επαναλάβουν έτσι γεννήθηκε το «Love You Forever» στο οποίο εμπιστεύτηκαν τα vocals στον Sam Martin. Ακούστε το!