Nicky Romero, Jonas Blue και Nico Santos συνεργάζονται στο «All You Need Is Love»

Ο Nicky Romero είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το «All You Need Is Love» στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι.

Ο Nicky Romero επιστρέφει στη Virgin Records/Universal Music με το δυναμικό dance-pop single «All You Need Is Love» στο οποίο συνεργάζεται με τον κορυφαίο της dance-pop Jonas Blue και τον ταλαντούχο τραγουδιστή και παραγωγό Nico Santos.

Με τρεις ισχυρές δυνάμεις να βρίσκονται από πίσω, θα περίμενε κανείς ότι αυτή η συνεργασία δεν θα ήταν τίποτα λιγότερο από μαγική, και το αποτέλεσμα αναμφόβιλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Το «All You Need Is Love» ξεκινά με την εκφραστική ερμηνεία του Nico Santos και κορυφώνεται σε ένα ευφορικό κρεσέντο στο ρεφρέν.

Διαφήμιση

Η ερμηνεία του Nico Santos δίνει ζωή με ιδανικό τρόπο στους αισιόδοξους στίχους, ενώ ο Nicky Romero και ο Jonas Blue ακροβατούν ανάμεσα στην ηλεκτρονική και την pop μουσική με τις άψογες δεξιότητες τους στην παραγωγή.

Ο Nicky Romero παρουσίασε για πρώτη φορά το «All You Need Is Love» νωρίτερα φέτος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Main Stage του Ultra Music Festival, ανεβάζοντας τον Jonas Blue στη σκηνή.

Από τότε οι θαυμαστές των τριών καλλιτεχνών περίμεναν με αγωνία την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού.

Το «All You Need Is Love» είναι το επόμενο single του Nicky Romero που κυκλοφορεί από τη από τη Virgin Records/Universal Music μετά το «I Hope That It Hurts» με τη Norma Jean Martine, το «Why Do I Call» και το «Nights With You».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Jonas Blue και RANI συνεργάζονται στο νέο single «Finally»

Ο Nicky Romero δηλώνει: «Μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα με τον Jonas και τον Nico σε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Είναι και οι δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες και τα σπάνε σε κάθε ευκαιρία».

«Ο Jonas είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως μερικές από τις πιο αγαπημένες μου επιτυχίες και είναι αυθεντία στη δημιουργία συναισθηματικών και ειλικρινών τραγουδιών. Τον Nico τον γνώρισα μόλις πρόσφατα και αμέσως ένιωσα ότι η καταπληκτική φωνή του θα ταίριαζε απόλυτα σε αυτό το τραγούδι», συνεχίζει.

Σύμφωνα με τον Nicky Romero, όταν ο Nico Santos ηχογράφησε τα φωνητικά του, ταίριαξε αμέσως στο τραγούδι, καθώς μετέφερε με τον καλύτερο τρόπο τα συναισθήματα που ήθελε να περάσει το «All You Need Is Love».

«Ήταν υπέροχο που παρουσιάσαμε για πρώτη φορά το “All You Need Is Love” στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι με τον Jonas τον Μάρτιο και χαίρομαι που μπορούμε επιτέλους να το μοιραστούμε με τους θαυμαστές μας και τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.

Ο Jonas Blue σχολιάζει: «Ο Nicky ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θαύμαζα από τότε που άρχισα να κάνω παραγωγή μουσικής, οπότε είναι τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί του!».

«Και το ταλέντο του Nico βρισκόταν επίσης εδώ και καιρό στην προσοχή μου, οπότε αυτό το τραγούδι ήταν η τέλεια στιγμή για να συνεργαστούμε και οι τρεις μας και είμαι ενθουσιασμένος να δω τι σκέφτεται ο κόσμος γι’ αυτό το τραγούδι», αναφέρει.

Ο Nico Santos συμπληρώνει: «Είναι τιμή μου που μπόρεσα να συνεργαστώ σε αυτό το υπέροχο τραγούδι με δύο από τους αγαπημένους μου παραγωγούς – τον Nicky Romero και τον Jonas Blue».

Όπως εξηγεί ο Nico Santos για το «All You Need Is Love», αυτό το τραγούδι είναι μία υπενθύμιση για όλους μας: Ακόμα και όταν αντιμετωπίζεις μεγάλες προκλήσεις και ζεις δύσκολες στιγμές, θα πρέπει να πιστεύεις ότι έρχονται καλύτερες στιγμές και να εμπιστεύεσαι τη δύναμη και την αγάπη μέσα σου για να σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί.