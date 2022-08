Nicky Romero και Norma Jean Martine συνεργάζονται στο «I Hope That It Hurts»

Άλλο ένα παράδειγμα της ευελιξίας του Nicky Romero.

Ο βετεράνος της dance μουσικής Nicky Romero κυκλοφορεί το τρίτο του single για τη Virgin Records / Universal Music, το «I Hope That It Hurts» με τη συμμετοχή της Norma Jean Martine.

Το «I Hope That It Hurts», άλλο ένα παράδειγμα της ευελιξίας του Nicky Romero, είναι ένας ύμνος για τους χωρισμούς που θα θέλετε να τραγουδάτε στο ντους, στο αυτοκίνητο ή/και μετά από μερικά ποτήρια κρασί.

Εκτός από τις αμέτρητες κυκλοφορίες του με τη δική του Protocol Recordings, ο Nicky Romero κυκλοφόρησε προηγουμένως τα «Why Do I Call» και «Nights With You».

Η Norma Jean Martine έχει εμφανιστεί σε μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Head Shoulders Knees & Toes» με τους Ofenbach (πάνω από 350 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify) και το «When We Were Young» με τους Lost Kings (πάνω από 110 εκατομμύρια streams), αποτελώντας μία από τις πιο περιζήτητες τραγουδίστριες και τραγουδοποιούς στον κόσμο.

«Το «I Hope That It Hurts» είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι για εμένα, γιατί όλη η διαδικασία της δημιουργίας του ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα ταξίδι», θυμάται ο Nicky Romero.

«Ερωτεύτηκα το πρώτο demo, αλλά ήταν πολύ μακριά από τον ήχο μου. Έτσι, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να μετατρέψω αυτό το όμορφο τραγούδι σε κάτι με το οποίο αισθανόμουν άνετα, χωρίς να χάσω το DNA των αρχικών στίχων και της φωνής της Norma, η οποία με γοήτευσε αμέσως. Η καταπληκτική φωνή της πήγε πραγματικά το τραγούδι στο επόμενο επίπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο», συνεχίζει.

Η Norma Jean Martine προσθέτει: «Ήταν τιμή μου και δεν μπορούσα να χάσω την ευκαιρία να συνεργαστώ με έναν θρύλο όπως ο Nicky Romero. Είμαι πολύ υπερήφανη που αυτή είναι η πρώτη κυκλοφορία μου ως παραγωγός. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έπρεπε να μάθω να χρησιμοποιώ τη λογική για να παραμείνω στο παιχνίδι, οπότε ηχογράφησα τη φωνή μόνη μου στο σπίτι της οικογένειάς μου στη Νέα Υόρκη.

Ο Nicky Romero κατέκτησε τον κόσμο με τις πρώτες επιτυχίες του, όπως το «Legacy» με τις Krewella και το Νο. 1 single «I Could Be The One» με τον Avicii.

Μετά την ίδρυση της Protocol Recordings το 2012, ο καλλιτέχνης, παραγωγός και επικεφαλής της εταιρείας συνέχισε την επιτυχία του με συνεργασίες με τους Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, W&W, Timmy Trumpet και Steve Aoki και remixes για καλλιτέχνες όπως οι Robin Schulz, Kygo, Rita Ora, Steve Aoki, Martin Garrix και Jess Glynne.

Ο Nicky Romero, ο οποίος παρουσιάζει το δυναμικό της εταιρείας του μέσω της εβδομαδιαίας εκπομπής του στο Protocol Radio, συνεχίζει να εξελίσσεται και με το ετήσιο «Nicky Romero & Friends» και το alter ego του Monocule, αποδεικνύει ότι μπορεί να μετατρέψει σε χρυσό οτιδήποτε αγγίζει.