Nicky Jam και Daddy Yankee συνεργάζονται στο single «Muévelo»

Οι «Los Cangris» ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Δύο από τους πιο σημαντικούς εκπρόσωπους της reggaeton σκηνής, ο Nicky Jam και ο Daddy Yankee ενώνουν τις δυνάμεις τους ξανά μετά από 20 χρόνια για την κυκλοφορία του «Muévelo», ενός εκρηκτικού track που υπόσχεται να κατακτήσει τα ραδιοφωνικά και τα digital charts της χρονιάς.

Για πάνω από 20 χρόνια, οι θαυμαστές του Nicky Jam και του Daddy Yankee περίμεναν τους «Los Cangris» να κυκλοφορήσουν νέο υλικό μαζί. Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και το νέο single είναι εδώ.

Η πολυαναμενόμενη μουσική επανένωση έγινε υπό την παραγωγή των βραβευμένων με Grammy παραγωγών Play – N – Skillz και κυκλοφορεί μέσω της Panik Records και της Sony Music.

Επιπλέον το «Muévelo» περιλαμβάνει sample από το τραγούδι «Here Comes the Hotstepper» του Ini Kamoze, ένα single που κυκλοφόρησε στην χρυσή εποχή της reggae και συγκεκριμένα το 1994. Επίσης το «Muévelo» θα είναι μέρος του επίσημου soundtrack για την ταινία «Bad Boys For Life», που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου.

«O Yankee είναι ο αδερφός μου στην μάχη, το παρελθόν δεν καθορίζει το σήμερα και το να κάνουμε τους fans μας χαρούμενους ήταν η κινητήρια δύναμη γι’ αυτήν την συνεργασία», δήλωσε ο Nicky Jam.

Οι δύο καλλιτέχνες δούλεψαν μαζί για την δημιουργία του single, το οποίο έχει ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό music video που γυρίστηκε στους δρόμους του Μαΐάμι.

Υπό τη σκηνοθεσία του έμπειρου Marlon Pena, o Nicky Jam και ο Daddy Yankee παρουσιάζουν ένα βίντεο με δυναμικές σκηνές δράσεις, εμπνευσμένες από την urban κουλτούρα.

«Θέλαμε να επιστρέψουμε μεγαλειωδώς με ένα εκρηκτικό νέο single για τους fans μας», σχολίασε ο Daddy Yankee.