Ο Nicko McBrain των Iron Maiden έδωσε κρυφή μάχη με τον καρκίνο

Ο ντράμερ των Iron Maiden ανακάλυψε τον καρκίνο ενώ ήταν ακόμα στο πρώτο στάδιο και προχώρησε αμέσως σε επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Ο Nicko McBrain των Iron Maiden αποκάλυψε σε μία περσινή συνέντευξή του που ήρθε τώρα στην επιφάνεια ότι το 2020 διαγνώστηκε με καρκίνο του λάρυγγα σε πρώτο στάδιο.

Ο 70χρονος σήμερα ντράμερ έκανε την αποκάλυψη μιλώντας στην Ιατρική Σχολή Miller του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι τον Σεπτέμβριο του 2021, λίγο μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ των Iron Maiden, με τίτλο «Senjutsu».

Η συνέντευξη πέρασε απαρατήρητη μέχρι που εντοπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα.

Ο Nicko McBrain δήλωσε ότι παρατήρησε για πρώτη φορά ουσιαστικές αλλαγές στη φωνή του το 2019. Στην αρχή, θεώρησε ότι ήταν μία τυπική βραχνάδα που εμφανιζόταν μετά από τις συναυλίες.

«Όταν παίζω ντραμς με το συγκρότημα, στην πραγματικότητα ουρλιάζω και φωνάζω, όπως ένας αθλητής του τζούντο όταν πέφτει στο στρώμα», εξήγησε.

Αλλά καθώς οι ενοχλήσεις του συνεχίζονταν, συνειδητοποίησε ότι ήταν πιο σοβαρές από τα προηγούμενα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Όταν είσαι ξαπλωμένος σε ένα ήσυχο δωμάτιο και μιλάς και ακούς τη φωνή σου στο κεφάλι σου και είσαι κρυωμένος, ακούγεσαι διαφορετικά. Αυτό συνέβη και σε εμένα. Σκέφτηκα ότι αυτό θυμίζει πολύ, αυτή η διαφορετική φωνή μου, τη φωνή μου όταν τελειώνω μία περιοδεία ή μετά από μία συναυλία», είπε.

«Δεν είχα κρυολόγημα ή κανένα απολύτως σύμπτωμα. Άρχισα να αισθάνομαι ότι καθαρίζω περισσότερο το λαιμό μου όταν ήμουν σε συζητήσεις. Οπότε, αποφάσισα να καλέσω τον γιατρό μου», θυμήθηκε.

Ο Nicko McBrain διαγνώστηκε με καρκίνο του λάρυγγα στο πρώτο στάδιο και αμέσως προχώρησε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Ο καρκίνος βρίσκεται τώρα σε ύφεση και ο θρύλος του metal κάνει εξετάσεις κάθε λίγους μήνες για να βεβαιωθεί ότι ο καρκίνος δεν θα επανεμφανιστεί και παροτρύνει όσους παρατηρούν αλλαγές στη φωνή τους να εξεταστούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

«Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό με τη φωνή του να πάει να το ελέγξει. Και μην το αναβάλλετε. Ήταν πολύ καλό για μένα που το πρόλαβα στο πρώτο στάδιο», τόνισε.

Ο Δρ. David E. Rosow, διευθυντής του Τμήματος Λαρυγγολογίας και Φωνής στο Σύστημα Υγείας του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, ο οποίος πραγματοποίησε την ενδοσκόπηση στον Nicko McBrain, σημείωσε ότι ο καρκίνος του λάρυγγα είναι εξαιρετικά ιάσιμος και ότι οι ασθενείς ζουν με άριστη ποιότητα ζωής, αν εντοπιστεί έγκαιρα.

«Όποιος βιώνει αλλαγές στη φωνή που διαρκούν περισσότερο από τρεις εβδομάδες θα πρέπει να επισκεφθεί έναν ωτορινολαρυγγολόγο που μπορεί να αξιολογήσει τις φωνητικές χορδές του», ανέφερε.

«Πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται με μεταβολή στη φωνή όπως του Nicko και συχνά όταν ο όγκος είναι τόσο μικρός όσο ένα με δύο χιλιοστά, διευκολύνεται η πλήρης αφαίρεσή του. Η πρόγνωση των πρώιμων όγκων (στάδιο 1) είναι εξαιρετική, με δημοσιευμένα ποσοστά ίασης 95% και άνω», πρόσθεσε.

Ο Nicko McBrain δεν είναι το μοναδικό μέλος των Iron Maiden που έχει νικήσει τον καρκίνο.

Στα τέλη του 2014, ο frontman του συγκροτήματος, Bruce Dickinson, διαγνώστηκε με καρκίνο του φάρυγγα. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε έναν όγκο σε μέγεθος μπάλας του γκολφ στη γλώσσα του και έναν άλλο σε λεμφαδένα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, απαλλάχθηκε από τον καρκίνο τον Μάιο του 2015, αφού υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπείες και εννέα εβδομάδες χημειοθεραπείας.

Ο Nicko McBrain είχε τον χρόνο να εστιάσει στην ανάρρωσή του από τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου στον φάρυγγά του, καθώς οι Iran Maiden σταμάτησαν λόγω της πανδημίας την περιοδεία τους «Legacy of the Beast Tour», που είχε ξεκινήσει το 2018.

Η περιοδεία ξεκίνησε ξανά τον Μάιο του 2022, με τους Iron Maiden να επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά την εμφάνισή τους στο Terra Vibe Park τον Ιούλιο του 2018, για μία συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 16 Ιουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του «Legacy of the Beast Tour» αυτόν τον Οκτώβριο, οι Iron Maiden ανακοίνωσαν ότι τον Μάιο του 2023 θα ξεκινήσουν την περιοδεία «Future Past Tour», με επίκεντρο το «Senjutsu» και το άλμπουμ «Somewhere In Time» του 1986.