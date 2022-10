Η Nicki Minaj υπόσχεται να επισπεύσει το νέο άλμπουμ της

Η Nicki Minaj θα βάλει τα δυνατά της για να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πέμπτο άλμπουμ της,

Η απροσδόκητη επιτυχία του single «Super Freaky Girl» παρακίνησε τη Nicki Minaj να επισπεύσει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Η Nicki Minaj αποκάλυψε μιλώντας με την Jada Pinkett Smith στο περιοδικό Interview ότι το πέμπτο άλμπουμ της αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από τα τέλη του 2022.

Η 39χρονη ράπερ αναφέρθηκε τα σχέδιά της όταν ρωτήθηκε για την επιτυχία του «Super Freaky Girl», το οποίο έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι της που κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard Hot 100, ενώ η ίδια η Nicki Minaj έγινε η πρώτο σόλο γυναίκα ράπερ που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 μετά το 1998.

«Αισθάνομαι τόσο, τόσο, τόσο, τόσο, τόσο καλά επειδή όλα έγιναν τόσο γρήγορα, όπως η εγκυμοσύνη και ο COVID», είπε.

«Δεν ήμουν σίγουρη για το πώς ένιωθα που έπρεπε να κυκλοφορήσω ένα άλμπουμ φέτος, αλλά αυτό το τραγούδι που εμφανίστηκε και που άρεσε στον κόσμο, με έκανε ευτυχισμένη. Οι άνθρωποι έχουν περάσει τόσα πολλά τελευταία που θέλουν να διασκεδάσουν. Πιθανότατα θα επισπεύσει το άλμπουμ για να βγει φέτος», πρόσθεσε.

Η Nicki Minaj εξήγησε επίσης ότι το «Super Freaky Girl» τη βοήθησε να ανακαλύψει ξανά την ταυτότητά της ως καλλιτέχνης.

«Αυτό το τραγούδι εμφανίστηκε και επειδή δεν το προσέγγισα με σεξουαλικό τρόπο, το προσέγγισα με διασκεδαστικό τρόπο, είναι σαν να βρήκα ξανά αυτό που ήμουν», ανέφερε.

«Ο κόσμος μπορεί να μην το καταλάβει αυτό από εμένα, αλλά ποτέ δεν προσπαθούσα να είμαι σέξι, πάντα γελούσα. Νομίζω ότι μπορώ να δείχνω σέξι, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ως ένα άτομο που είναι έτσι. Ξέρετε που μερικές γυναίκες μπαίνουν στο δωμάτιο και λένε όλοι: “Ωωω”. Εγώ δεν είμαι έτσι», συνέχισε.

«Έτσι, εξαιτίας αυτού, μετά από μερικά χρόνια είχα ξεχάσει ποια ήμουν, επειδή διάβαζα μόνο αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι ότι ήμουν», είπε.

Εκείνη ήταν η στιγμή που η Nicki Minaj συνειδητοποίησε τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε μουσικά το «Super Freaky Girl», που βασίζεται στο κλασικό τραγούδι «Super Freak» του Rick James από το 1981.

Και τότε μου ήρθε η ιδέα: «Περίμενε ένα λεπτό. Όταν έλεγες τους σεξουαλικούς στίχους σου πριν, Onika, δεν προσπαθούσες να είσαι σοβαρή. Δεν προσπαθούσες να ξεσηκώσεις τον κόσμο. Προσπαθούσες να είσαι αστεία και χαζή και ηλίθια. Σαν να λέμε, απλά βρες ξανά τον εαυτό σου». Καταλαβαίνεις; Και έτσι προσέγγισα το «Super Freaky Girl».

Η Nicki Minaj κυκλοφόρησε φέτος μία μεγάλη σειρά από singles, μεταξύ των οποίων τα τα «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τη συμμετοχή Lil Baby και το «We Go Up» με τον Fivio Foreign.

Παρότι δραστηριοποιήθηκε δυναμικά φέτος, το τελευταίο άλμπουμ της Nicki Minaj παραμένει το «Queen» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018.