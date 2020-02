Nicki Minaj: Η «βασίλισσα» επιστρέφει και αποκαλύπτει το single «Yikes»

Το «Yikes» της Nicki Minaj προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση πριν καν κυκλοφορήσει.

Μία αληθινή βασίλισσα δεν εγκαταλείπει ποτέ το θρόνο της.

Η Nicki Minaj επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο single, πέντε μήνες αφότου σόκαρε τους Barbz ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να αποσυρθεί επ’ αόριστον από τη μουσική για να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Η 35χρονη ράπερ αποτραβήχτηκε πράγματι από τα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά τους τελευταίους τρεις μήνες, όμως δεν απομακρύνθηκε ιδιαίτερα από τη δισκογραφία.

Η Nicki Minaj συμμετείχε σε τραγούδια τρίτων καλλιτεχνών και συνεργάστηκε με την Karol G στο «Tusa», με τον Pop Smoke στο «Welcome To The Party», με τον Chris Brown και τον G-Eazy στο «Wobble Up», με τον Chance The Rapper στο «Zanies and Fools» και πρόσφατα με τη Meghan Trainor στο «Nice To Meet Ya», αφήνοντας έντονο το σημάδι της.

Αφού βρίσκεται συχνά στο στούντιο, η Nicki Minaj ηχογράφησε ένα trap κομμάτι με τίτλο «Yikes», με το οποίο υπενθυμίζει σε όλους ότι είναι αδιαφιλονίκητη «βασίλισσα της hip-hop».

Το «Yikes» προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση πριν καν κυκλοφορήσει, εξαιτίας μίας αναφοράς της ράπερ στην ακτιβίστρια Rosa Parks (1912 – 2015) που θεωρήθηκε προσβλητική προς τη μνήμη της.

Η κυκλοφορία του «Yikes» καθυστέρησε τρεις ώρες από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς η Nicki Minaj φέρεται να έγραψε ξανά τους στίχους του κομματιού που εξαπολύουν πυρά στον πρώην σύντροφό της Meek Mill.

Οι δύο καλλιτέχνες της hip-hop διαπληκτίστηκαν άγρια μέσω των κοινωνικών δικτύων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ανταλλάσσοντας βαριές κατηγορίες.