Η Nicki Minaj ξεσπά κατά του πρώην συζύγου της Britney Spears: «Αφήστε την ήσυχη»

Η Nicki Minaj ξέσπασε κατά του πρώην συζύγου της Britney Spears, Kevin Federline.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της ζωντανής εκπομπής της «Queen Radio» που μεταδόθηκε στο Amp την Τρίτη 16 Αυγούστου, η 39χρονη ράπερ κατακεραύνωσε τον πρώην χορευτή για τους πρόσφατους ισχυρισμούς του ότι τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με την Britney Spears αποφεύγουν τους τελευταίους μήνες τη μητέρα τους, αποκαλώντας τον από «κλόουν» μέχρι «δειλό».

«Καταλαβαίνεις τι είδους κλόουν πρέπει να είσαι, ώστε να είσαι ένας ολόκληρος ενήλικας και μόλις βλέπεις κάποιον ευτυχισμένο και να παντρεύεται, να προχωράει και να είναι ελεύθερος και να νιώθει καλά, κάνεις ακριβώς αυτό που ξέρεις ότι θα επιχειρήσει να τον διαλύσει», είπε.

«Μόνο οι δειλοί χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον ενός διάσημου προσώπου που κάποτε αγαπούσαν», συνέχισε.

Η Nicki Minaj ελπίζει ότι ο Kevin Federline θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του.

«Χρησιμοποιείς τη φήμη ενός ατόμου (…) και νομίζεις ότι δεν θα έρθει το κάρμα; Νομίζεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα; Νομίζεις ότι κάποιος θα σε λυπηθεί;», ανέφερε.

Η Nicki Minaj, η οποία έγινε μητέρα για πρώτη φορά το 2020, υποστήριξε ότι η Britney Spears έχει μόνο αγάπη για τα παιδιά της.

«Αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από την ίδια τη ζωή», σημείωσε η ράπερ.

«Θέλεις να δώσεις μια συνέντευξη; Πώς τολμάς; Πώς τολμάς να ενθαρρύνεις τα παιδιά αυτής της γυναίκας να γίνουν μέρος των ανοησιών σου. Όταν θα κοιτάξουν πίσω, θα πουν: “Γιατί, γιατί, γιατί το κάναμε αυτό;”. Είναι παιδιά. Δεν ξέρουν πόσο επιζήμιο είναι αυτό. Αλλά εσύ ξέρεις», κατέληξε η Nicki Minaj, προειδοποιώντας τον Kevin Federline να αφήσει την Britney Spears «στην ησυχία της».

Η νέα διαμάχη της Britney Spears με τον πρώην σύζυγό της ξεκίνησε όταν ο Kevin Federline δήλωσε στην Daily Mail ότι τα παιδιά τους αρνήθηκαν να παρευρεθούν στον πρόσφατο γάμο της τραγουδίστριας με τον Sam Asghari και πρόσθεσε ότι τα δύο αγόρια δεν αισθάνονται άνετα με τις αποκαλυπτικές φωτογραφίες της μητέρας τους στο Instagram.

Ανταποδίδοντας τα πυρά, η Britney Spears έγραψε στο Instagram ότι οι ενέργειες του Federline «την πλήγωσαν».

«Με λυπεί το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός μου αποφάσισε να συζητήσει τη σχέση ανάμεσα σε εμένα και τα παιδιά μου. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ποτέ εύκολο για κανέναν να μεγαλώνει έφηβα αγόρια», σχολίασε.

Η Britney Spears και ο Kevin Federline ήταν παντρεμένοι από το 2004 έως το 2007 και κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου απέκτησε δύο γιους, τον Sean και τον Jayden, που είναι σήμερα 16 και 15 ετών αντίστοιχα.

