Η Nicki Minaj ξεσπά κατά του Kanye West: «Δεν ασχολούμαι με κλόουν»

Η Nicki Minaj δεν έκρυψε την οργή της για τον Kanye West κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Η Nicki Minaj είχε μια αρκετά γεμάτη χρονιά το 2022 μέχρι στιγμής.

Έβαλε την επιστροφή της σε τροχιά στην αρχή του έτους κυκλοφορώντας δύο τραγούδια μαζί με τον Lil Baby, το «Do We Have A Problem?» και το «Bussin». Αργότερα συνεργάστηκε με τον Fivio Foreign στο «We Go Up» και συμμετείχε με ένα κουπλέ στο «Blick Blick» της Coi Leray.

Επόμενη στάση για τη Nicki Minaj ήταν μια headlining εμφάνιση στο «Essence Festival» του 2022, το βράδυ της Παρασκευής στη Νέα Ορλεάνη. Η εμφάνισή της απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης λόγω ορισμένων σχολίων που φαίνεται να έκανε για τον Kanye West επί σκηνής.

Μετά από 45 λεπτά καθυστέρησης, η Nicki Minaj ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το «Do We Have A Problem?», προτού περάσει σε αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών όπως τα «We Go Up», «Did It On ’em» και «Beez in the Trap».

Στη συνέχεια, ο DJ έπαιξε το «Monster», το επιτυχημένο single του Kanye West από το 2010 στο οποίο συμμετέχουν η Nicki Minaj, ο Jay-Z, ο Rick Ross και οι Bon Iver, αλλά η Nicki είχε διαφορετική άποψη.

«Ένα τέρας όμως!» είπε η Nicki στο κοινό. «Ένα τέρας όμως! Αλλά εμείς δεν ασχολούμαστε με κλόουν». Μετά από αυτό το σχόλιο, ο DJ πήρε το μήνυμα και πέρασε στο επόμενο τραγούδι.

Πολλοί θεατές του φεστιβάλ αναρωτήθηκαν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ της Nicki και του Kanye, και αν ναι, τι μπορεί να αφορά.

Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να σχετίζεται με την πρόσφατη συμμετοχή του Kanye West στο νέο single «Hot Shit» της Cardi B, καθώς η διαμάχη της Nicki Minaj και της Cardi B είναι ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια.

Άλλοι σημείωσαν ότι πίσω από τα σχόλια της Nicki Minaj μπορεί να κρύβεται η απογοήτευσή της για το γεγονός ότι ο Kanye West έβαλε στο συρτάρι το τραγούδι τους «New Body», στο οποίο συμμετείχε επίσης ο Ty Dolla $ign. Το «New Body» επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Yandhi» του Ye που είχε ανακοινωθεί το 2018 και τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.