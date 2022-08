Η Nicki Minaj θα βραβευτεί με το Video Vanguard Award στα MTV VMA 2022

Τα MTV VMA θα απονείμουν το εμβληματικό Video Vanguard Award για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

Η Nicki Minaj θα παραλάβει το περίφημο βραβείο «Michael Jackson» Video Vanguard Award στα MTV Video Music Awards 2022 και θα τραγουδήσει για πρώτη φορά στα βραβεία μετά το 2018.

Τα MTV Video Music Awards 2022 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Αυγούστου στο Prudential Center στο Newark του Νιού Τζέρσεϊ.

«Η Nicki έχει καταρρίψει τα εμπόδια για τις γυναίκες στη hip-hop με την ευελιξία και τη δημιουργική τέχνη της», δήλωσε ο Bruce Gillmer, πρόεδρος μουσικής, μουσικών ταλέντων, προγραμματισμού και εκδηλώσεων του Paramount+.

«Έχει αλλάξει τη μουσική βιομηχανία και έχει εδραιωθεί ως παγκόσμια σούπερ σταρ με την crossover απήχησή της, το ύφος της που αψηφά τα μουσικά είδη και συνεχίζει να είναι “Nicki” χωρίς να απολογείται», πρόσθεσε.

Η Nicki Minaj έχει λάβει κατά τη διάρκεια της καριέρας της 17 υποψηφιότητες στα MTV Video Music Awards και έχει κερδίσει πέντε βραβεία. Απέσπασε το πρώτο της βραβείο στη διοργάνωση το 2011 για το Καλύτερο Hip-Hop Βίντεο με το «Super Bass».

Φέτος είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερο Hip-Hop με το single «Do We Have A Problem?» με τη συμμετοχή του Lil Baby.

ATTENTION BARBZ!!! @NICKIMINAJ IS OUR 2022 #VMA VIDEO VANGUARD RECIPIENT 💕 You won’t want to miss her LIVE performance 🎀 Sunday, August 28 at 8p on @MTV! pic.twitter.com/tB0SCIQuLR — Video Music Awards (@vmas) August 8, 2022

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που τα MTV Video Music Awards θα απονείμουν το Video Vanguard Award.

Το βραβείο δεν απονεμήθηκε το 2020 και το 2021. Δεν είναι σπάνιο να μην επιλέγεται κανένας καλλιτέχνης για το Video Vanguard Award, καθώς το βραβείο είχε αποσυρθεί το 2004 και το 2005 και ξανά από το 2007 έως το 2010.

Με το «Michael Jackson» Video Vanguard Award βραβεύθηκαν κατά σειρά από το 2013 έως το 2019 οι οι Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna, P!nk, Jennifer Lopez και Missy Elliott.

Η Nicki Minaj έκανε την πρώτη εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards το 2012, συνοδεύοντας την Alicia Keys στο «Girl On Fire» της Alicia Keys.

Η ράπερ έκανε την τελευταία εμφάνισή της στη σκηνή των MTV Video Music Awardss το 2018 παρουσιάζοντας ένα medley με τα τραγούδια «Majesty», «Ganga Burn», «FEFE» και «Barbie Dreams».

Εν τω μεταξύ, η Nicki Minaj πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 12 Αυγούστου τρο νέο single της με τίτλο «Super Freaky Girl».