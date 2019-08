Στο δικό τους πάρτι μας υποδέχονται ο Pop Smoke και η Nicki Minaj.

Η Nicki Minaj συμμετέχει σε ένα από τα νέα remixes για το τραγούδι «Welcome To The Party» του ανερχόμενου ράπερ Pop Smoke.

Γέννημα – θρέμμα του Μπρούκλιν, ο Pop Smoke κάνει τα πρώτα του βήματα στην drill σκηνή. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό του προέρχεται από το συνδυασμό των δύο ονομάτων που χρησιμοποιούσε παλαιότερα, «Popa» και «Smoke Oh Guap».

Ο 20χρονος ράπερ έχει παρουσιάσει singles όπως τα «Meet Τhe Woo», «MPR», «Flexing» και «Dior», όμως το «Welcome To The Party» εξελίσσεται σε κομβικό τραγούδι για τη μελλοντική πορεία του στη δισκογραφία.

Στα τέλη Ιουλίου ο Pop Smoke κυκλοφόρησε από τις Victor Victor και Republic Records / Universal Music το mixtape «Meet The Woo», στο οποίο περιλαμβάνεται και το «Welcome To The Party».

Το video clip του «Welcome To The Party» έχει ξεπεράσει τις 7,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μετά από δυόμιση μήνες κυκλοφορίας, ενώ το ίδιο το τραγούδι μετρά 3,7 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ο Pop Smoke δεν αφήνει την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη, αφού έχει αξιοποιήσει την επιτυχία που έχει γνωρίσει το «Welcome To The Party» με μία σειρά από remixes που αναμένεται να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο τραγούδι.

Μετά το remix των Dave East και Kiing Shooter, αλλά και τη συνεργασία του Pop Smoke με τον French Montana, σειρά παίρνει τώρα μία ακόμα καινούργια εκδοχή του «Welcome To The Party» στην οποία συμμετέχει η Nicki Minaj.