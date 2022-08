Η Nicki Minaj κυκλοφορεί το νέο single «Super Freaky Girl»

Ακούστε το νέο single της Nicki Minaj.

Η Nicki Minaj αποκαλύπτει το «Super Freaky Girl» που κρύβει μέσα της με το νέο single της που μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Super Freaky Girl» χρησιμοποιεί samples από την επιτυχία «Super Freak» του Rick James που κυκλοφόρησε το 1981 και έχει προκαλέσει αίσθηση στο TikTok με το dance challenge που δημιουργήθηκε από τον χρήστη @lorddroman.

Η Nicki Minaj μετατρέπει το ένα κλασικό τραγούδι σε ένα banger με τις χαρακτηριστικές μπάρες για τις οποίες φημίζεται.

Το «Super Freaky Girl», το πρώτο σόλο single της Nicki Minaj μετά το «Megatron» του 2019, δίνει συνέχεια σε μία γεμάτη χρονιά για την αστέρα της hip-hop.

Η Nicki Minaj επέστρεψε στη δισκογραφία νωρίτερα φέτος κυκλοφορώντας τα singles «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τη συμμετοχή Lil Baby και το «We Go Up» με τον Fivio Foreign, ενώ συνάντησε επίσης την Coi Leray στο «Blick Blick».

Παρ’ όλα αυτά, οι θαυμαστές της Nicki Minaj συνεχίζουν να περιμένουν το πρώτο άλμπουμ της μετά το «Queen» του 2018.

Εν τω μεταξύ, στις αρχές αυτής της εβδομάδας τα MTV Video Music Awards ανακοίνωσαν ότι η Nicki Minaj θα βραβευθεί με το περίφημο «Michael Jackson» Video Vanguard Award στη φετινή τελετή απονομής της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Αυγούστου στο Prudential Center στο Newark του Νιού Τζέρσεϊ.

Η Nicki Minaj θα τραγουδήσει επίσης για πρώτη φορά στα βραβεία μετά το 2018, ενώ παράλληλα είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερο Hip-Hop με το single «Do We Have A Problem?».

Στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, η Nicki Minaj έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της, δηλώνοντας ότι έρχεται «πιο σύντομα από ό, τι νομίζετε».

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα αποτελείται από έξι επεισόδια, θα εξιστορήσει την αλματώδη άνοδό της τη δεκαετία του 2010, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα στη hip-hop σκηνή.